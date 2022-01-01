В Чехии увеличилось количество долларовых миллионеров. Их активы превышают 1,8 трлн крон.

Благодаря восстановлению экономики в Европе число долларовых миллионеров в Чехии в прошлом году выросло на 6,9% — до 32 200. Их активы выросли на 7,7% в годовом исчислении — до 79 млрд долларов, или 1,8 трлн крон.

Об этом говорится в отчете World Wealth Report, опубликованном сегодня Capgemini.

Долларовые миллионеры определяются как те, кто имеет инвестиционный капитал в один миллион долларов США, то есть около 23,5 миллионов крон и более (за исключением основного места жительства, предметов коллекционирования и потребительских товаров длительного пользования).

Несколько факторов способствовали росту числа очень богатых чехов в прошлом году. К ним относятся возвращение к экономическому росту после снижения ВВП в предыдущем году, а также рост цен на недвижимость и рыночной капитализации.

«Некоторым местным компаниям также помогло нарушение цепочек поставок и транспортировки из-за пандемии, благодаря чему они выиграли новые контракты за счет глобальной конкуренции», — сказал директор Capgemini CR Ондржей Валвода.

В прошлом году США, Япония, Германия и Китай, которые составляют 63,6% населения мира, удерживали четверку лидеров по количеству долларовых миллионеров. В исследовании также говорится, что неравенство в росте отдельных групп благосостояния сокращается, что указывает на более равные условия игры благодаря лучшему доступу инвесторов к информации и демократизации активов.

В прошлом году в мире количество долларовых миллионеров выросло на 7,8%, а их активы выросли на 8%. Европа заняла второе место с ростом количества долларовых миллионеров на 6,7% и активами на 7,5%, а Азиатско-Тихоокеанский регион занял третье место (4,2% и 5,4% соответственно).

Тенденции этого года будут существенно отличаться. Хотя 2021 год был годом сильного роста, высокая инфляция в этом году и повышение процентных ставок центрального банка вызвали коррекцию фондового рынка, которая продолжает ускоряться. В результате к концу апреля 2022 года, по оценкам Capgemini, мировое богатство долларовых миллионеров сократилось примерно на 4% с конца 2021 года.

Падение цен на акции затронет, в частности, состоятельных людей в Северной Америке, а также в Европе, которая также переживает геополитический кризис.

Источник: forbes.cz

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