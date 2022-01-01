Чешский национальный банк повысил ключевую процентную ставку до 7%

Чешский национальный банк (ЧНБ) на заседании 22 июня повысил ключевую процентную ставку на 1,25 процентных пункта — до 7%. От этого показателя зависит уровень ставок по ипотечным и коммерческим кредитам для компаний и домохозяйств.

Инфляция в Чехии не замедляется, поэтому Совет ЧНБ решил резко увеличить процентную ставку на 1,25 процентных пункта — до 7%. Это последнее заседание правления банка до вступления в должность нового управляющего ЧНБ Алеша Михла, который выступает против дальнейшего повышения ставок.

Потребительские цены в Чешской Республике в мае выросли на 16% в годовом исчислении.Таким образом, инфляция остается самой высокой с декабря 1993 года.

В дополнение росту цен на энергию и топливо резко выросла стоимость продуктов питания. По данным ООН, продукты питания в настоящее время являются самыми дорогими в реальном выражении с 60-х годов.

Резкий рост ставок имеет последствия для экономики и негативно отражается на заемщиках. Это может вызвать проблемы у людей, которые хотят рефинансировать свою ипотеку или взять новый кредит на жилье. Процентная ставка составит около 8%. Год назад можно было приобрести в кредит квартиру по ставке ниже 2% годовых.

Инвестиционная активность компаний также замедлится, так как многие проекты перестанут окупаться. В то же время неясно, будет ли достаточным текущее повышение процентной ставки.

Источник: seznamzpravy.cz

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