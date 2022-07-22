Новые правила: как в Чехии будут проверять 18°С в жилом помещении и какие предусмотрены штрафы

​В случае нехватки газа семьям в Чехии пришлось бы снижать температуру отопления в квартирах. Это предусматривает новое постановление. Однако в большинстве квартир в зданиях нет датчиков, позволяющих контролировать температуру. За нарушение указа может быть наложен штраф до 200 000 крон.

При нехватке топлива в отопительный сезон, согласно новому постановлению, в домохозяйствах, административных и общественных зданиях следует снижать температуру. В отапливаемых жилых помещениях и офисах административных зданий средняя температура может быть снижена до 18 градусов. Однако вопрос заключается в том, могут ли владельцы зданий и SVJ гарантировать соблюдение постановления.

Что требует новый указ?

В новом постановлении Минпромторга, которое сейчас проходит процедуру общественного обсуждения, установлен порог, ниже которого температура в отдельных помещениях не должна опускаться в случае ЧП. «Выше этой границы температура не должна превышать одного градуса», — добавляет Марек Вошалик, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли.

На кого распространяется действие указа?

Постановление распространяется на здания, получающие тепло от систем сжигания угля и природного газа, а также на центральное отопление. Напротив, это не относится к семейным домам и квартирам с собственным источником отопления.

Согласно постановлению, жилые помещения можно отапливать в среднем до 18 градусов, как и офисы. Температура может достигать 19 градусов, например, в ванных комнатах или школьных классах.

Лимит дополнительно увеличивается в зависимости от того, сколько у комнат внешних стен, через которые может выходить тепло. Если в комнате есть одна внешняя стена, лимит увеличивается на один уровень. В помещениях с двумя наружными стенами она будет увеличена еще на полградуса, а помещения с тремя наружными стенами смогут отапливаться до температуры на два градуса выше.

Что будет, если в теплоэнергетике объявят чрезвычайное положение?

В случае нехватки топлива, например, из-за перебоев с подачей газа, для экономии топлива можно ограничить подачу и потребление тепловой энергии.

Что ограничивает новый указ?

Согласно предлагаемому постановлению, в аварийной ситуации невозможно будет достичь температур, требуемых в отопительный сезон по указу, устанавливающему правила отопления и подачи горячей воды. Согласно ему, в нормальных условиях внутренняя температура в жилых комнатах или кухнях устанавливается на уровне 20 градусов, в ванных комнатах – на уровне 24. Согласно этому указу, офисы в административных зданиях или школьные классы также могут отапливаться до 20 градусов по Цельсию.

Как должны соблюдаться меры?

Для выполнения постановления в условиях чрезвычайного положения, по данным министерства, необходимо будет отрегулировать систему отопления в здании, чтобы были достигнуты заданные температуры в здании и отдельных помещениях.

«Это гарантирует, что некоторые квартиры не будут перегреваться, и в то же время будет поддерживаться тепловой комфорт, чтобы температура в некоторых квартирах не опускалась ниже установленного минимума», — объясняет Вошалик.

Кто несет ответственность за соблюдение постановления?

Согласно Закону об управлении энергетикой, собственник здания или ассоциация собственников помещений (SVJ) несут ответственность за соблюдение правил, изложенных в постановлении.

«Уставка на уровне источника тепла в здании должна быть такой, чтобы при максимальном вращении вентиля на радиаторе не было возможности нагреть помещение, например, до 24 градусов, как это делается сегодня», — говорит Вошалик.

По данным министерства, снизится температура во всей системе и остынут радиаторы. «Поэтому от отдельных людей не будет зависеть, повернут ли они вентиль на единицу или на пять», — описывает пресс-секретарь ведомства.

Может ли SVJ гарантировать соблюдение указа?

По словам Мартина Ганака из технического отдела Ассоциации чешско-моравских жилищных кооперативов, никто не может гарантировать, что в случае чрезвычайной ситуации, например, в ванной будет только 19 градусов. «Собственный источник тепла можно организовать где-то централизованно, но в тот момент, когда многоквартирные дома получают тепло централизованно, SVJ не может обеспечить, чтобы владельцы квартир соблюдали указанные требования», — говорит Ганак.

Единственная возможность регулирования, доступная отдельным домохозяйствам, это, например, краны на радиаторах. «Я могу сократить центральное водоснабжение или интенсивность отопления в целом, но я не могу ни заставить жителей выполнять требования указа, ни проверить это», — отмечает Ханак.

Что могут сделать котельные?

Котельные не имеют средств дистанционного регулирования температуры в квартирах и домах. «Регулирование отопления и установка температуры в квартире является обязанностью конечных потребителей, поставщик тепла не может вмешиваться», — говорит Павел Кауфманн, представитель Ассоциации отопления Чехии.

По его словам, компетенция поставщика тепловой энергии обычно заканчивается у подножия поставляемого здания, что подтверждает и бывший руководитель компании по водоснабжению и отоплению Veolia Зденек Дуба.

«Если люди сами не понизят температуру добровольно, у теплоцентрали нет возможности этого добиться. Пришлось бы как-то ограничивать нагрев по всем направлениям», — говорит Дуба. Счетчики, которые можно было бы дистанционно считывать показания или регулировать отопление в квартирах, стоили бы несколько миллиардов крон.

Кто будет контролировать выполнение указа?

Государственная энергетическая инспекция (ГЭИ) будет следить за соблюдением указа. Инспекторы проверят владельцев зданий или SVJ. «Минпромторг предполагает, что большинство проверок будет проводиться, как сейчас, исходя из предположения о низкой или, наоборот, высокой температуре в помещениях и квартирах», — сказал Вошаглик. Сейчас ГЭИ проверяет, например, соблюдение правил в сфере отопления и горячего водоснабжения.

Что делать, если владелец здания или SVJ нарушает постановление?

Нарушение постановления наказывается штрафом, размер которого может варьироваться от случая к случаю и зависит от тяжести правонарушения. Максимальный штраф может составлять 200 тысяч крон.

Как еще мотивировать людей на снижение потребления тепла?

По словам Ганака, одним из способов заставить людей экономить тепло является высокая цена на тепло. «Правительство должно убедить людей, что сокращение потребления отвечает их собственным интересам. Снижая температуру на один градус, я экономлю примерно 6% затрат», — объясняет Ханак.

Дуба отмечает, что тепло уже дорого стоит, как и другие виды энергии. «Тепловые установки стали дороже на 20-25%, и если они примут новую, более высокую цену на газ, люди не смогут себе это позволить», — говорит он, добавляя, что есть много вариантов для регулирования потребления.

Другой вариант, например, нагревать воду только в определенное время суток. Кроме того, некоторые котельные уже столкнулись с перебоями в подаче тепла. «На некоторых ТЭЦ, например, можно отключать подачу на ночь на несколько часов, а на некоторых нет. Например, во Фридек-Мистек мы отключили отопление на два часа ночью, а затем снова включили», — объясняет Дуба. Таким образом, эта мера будет, по крайней мере, частично осуществимой.

Источник: seznamzpravy.cz