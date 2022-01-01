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Первый клиент в Чехии выиграл суд, отказавшись платить спорную комиссию банку

Первый клиент в Чехии выиграл суд, отказавшись платить спорную комиссию банку

Партнер рубрики:
Kochy
22 августа
18:29
442
Modrá pyramida stavební spořitelna осенью уже получила штраф в размере пяти миллионов от Центробанка за то, что незаконно взимала комиссию за досрочное погашение ипотеки. Теперь из-за комиссии финучреждение проиграло еще один спор в суде.

Первый клиент в Чехии выиграл суд, отказавшись платить спорную комиссию банку

В начале августа окружной суд Праги 2 вынес решение в пользу человека, отказавшегося выплатить банку дополнительные десятки тысяч крон. Modrá pyrima stavební spořitelna взимала с него комиссию за досрочное погашение кредита. Суд первой инстанции решил, что деньги должны быть возвращены клиенту.

«Мы хотели погасить ипотеку, кредит был больше трех миллионов. Мы запросили досрочное погашение и появилась сумма в 46 000 крон», — объясняет Зденек Ванкат из Хомутова.

Сумма его удивила. В то же время он решил рефинансировать два кредита в банке Česká spořitelna и в Modrá pyramida. В то время как Česká spořitelna за эту услугу брала 700 крон, Modrá pyramida требовала 46 000 крон за ту же операцию.

Г-н Ванкат начал выяснять, почему он должен платить за возврат денег в банк. Он пытался обжаловать решение в  банке, но Modrá pyramida настояла на оплате. Поэтому он нанял адвоката и подал иск в суд. Судья Иво Крыса признал требования клиента  правильными. Согласно решению от 5 августа банк незаконно потребовал от клиента деньги.

«Мы обратились к юристу. Он сказал, что в суде такого прецедента не было. И если бы решение было принято в нашу пользу, это было бы прорывным решением», — говорит Ванкат.

Решение не имеет обязательной силы, банк может обжаловать его в установленный законом срок. Однако банк отказался комментировать конкретное дело для портала Seznam Zprávy.

В октябре Национальный банк Чехии уже наложил на банк Modrá pyramida штраф в размере пяти миллионов за то, что банк не уменьшил общую стоимость потребительских кредитов на сумму процентов для 740 потребителей, обратившихся за досрочным погашением потребительских кредитов между 8 марта 2019 г. и 28 апреля 2020 г. 

Как показал продолжающийся спор со Зденеком Ванкатом, в некоторых случаях банк продолжает попытки взыскать с клиентов комиссию в размере десяти тысяч. При этом банк отрицает, что будет взимать непомерные суммы за досрочное погашение ипотеки.

«Мы не можем комментировать отдельные случаи», — ответил на вопрос Seznam Zpráv пресс-секретарь Modrá pyrida Михал Тойбер. Однако, по его словам, в целом при погашении ипотеки банк соблюдает закон.

«Modrá pyramida полностью соблюдает решение ЧНБ как органа банковского регулирования о методе взимания затрат на досрочное погашение кредита. Поэтому расходы, связанные с досрочным погашением кредита, состоят только из административных расходов, понесенных в непосредственной связи с досрочным погашением», — пояснил он.

Большинство клиентов не судятся с банком из-за комиссии, как г-н Ванкат, а обращаются к финансовому арбитру. Это институт, аналогичный омбудсмену, который должен помогать во внесудебном урегулировании споров между клиентами и финансовыми учреждениями.

В отличие от наемного юриста, финансовый арбитр предоставляется бесплатно, руководителем учреждения является Моника Неделкова. По словам его представителя Лукаша Вацека, большинство банков предпочли отказаться от участия в споре о плате за дополнительные платежи по ипотеке.

«Изначально несколько банков, в том числе строительных обществ, имели практику требования возмещения расходов порядка десятков тысяч крон от потребителя в связи с досрочным погашением жилищного кредита. Но большинство из них отказались от этой практики и вскоре после начала разбирательства перед финансовым арбитром завершили спор с клиентами мирным путем и не потребовали комиссий сверх разрешенной или мирно согласованной суммы или вернули их потребителю, если он уже оплатил их», — объясняет Лукаш Вацек.

Сборы за досрочное погашение жилищной ипотеки уже несколько лет регулируются законом, в частности § 117 пункт 2 Закона о потребительском кредите. Чешский национальный банк привел толкование этого закона, согласно которому с клиента могут взиматься сотни крон за целенаправленно понесенные расходы, например, за работу сотрудника, обрабатывающего транзакцию. Однако подсчитать всю упущенную выгоду не представляется возможным из-за того, что проценты по кредиту в ближайшие несколько лет банк не получит.

Однако некоторые банки поначалу сопротивлялись такой интерпретации и продолжали взимать со своих клиентов десятки тысяч крон за досрочное погашение кредита.

Наибольшее количество предложений о возбуждении дела было направлено против UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka, a.s. и Modrá pyramida.

Судебные разбирательства против этих банков также заняли больше всего времени. Однако практически все эти споры уже законно прекращены путем прекращения производства по делу после того, как потребитель отозвал предложение о возбуждении производства в результате мирного урегулирования спора, добавляет Вацек.

Источник: seznamzpravy.cz

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