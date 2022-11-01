Бывший глава ЧНБ: «Инфляция уже не будет такой низкой, как раньше»

Хотя со временем инфляция уменьшится, в долгосрочной перспективе она уже не будет такой низкой, как раньше. Товары продолжат дорожать в основном из-за сокращения производственных и торговых цепочек, а также из-за «зеленой» политики ЕС, сказал бывший глава Чешского национального банка (ЧНБ) Йиржи Руснок.

Главные тезисы, прозвучавшие в интервью:

— (О снижении инфляции с 18 до 15% в прошлом месяце) Радоваться нечему, потому что инфляция по-прежнему высока и будет оставаться высокой еще какое-то время. Мы живем во времена, когда регуляторные вмешательства (госпомощь в области энергетики — прим. ред.) обязательно отражаются на уровне цен, потому что в противном случае мы можем столкнуться с ужасными последствиями, прежде всего социальными. Мы, конечно, не можем утверждать на основании этой цифры, что инфляция быстро снижается. Мы знаем, что, если бы государственная помощь не поступила, инфляция была бы примерно такой же, как и месяцем ранее, даже выше.

— (О том, что будет дальше) Инфляция должна снизиться в годовом исчислении, и мы надеемся, что она также значительно замедлится в месячном исчислении, хотя, безусловно, могут снова возникнуть некоторые колебания, например, из-за регулируемых цен и других факторов.

Инфляция, вероятно, будет снижаться медленнее, чем мы думали всего несколько кварталов назад. В определенной степени этому поспособствует и тот факт, что ЧНБ избрал тактику не трогать ставки и надеяться, что все закончится хорошо.

— (О том, что повышение ставок не остановило бы инфляцию) Что ж, это возможно, но, что более важно, повышение ставок на самом деле оказывает значительное психологическое воздействие на инфляционные ожидания. Субъекты рынка, будь то предприятия, домохозяйства, институты, гораздо осторожнее в своих решениях. Я бы проголосовал за некоторое увеличение ставок по причине, которую я указал.

Предыдущее банковское управление сделало грязную работу, и более высокие ставки уже подавляют инфляцию. Вопрос в том, будет ли инфляция без повышения ставок оставаться двузначной дольше, чем могла бы.

— (Что продолжит подталкивать цены вверх) Существует тенденция к сокращению производственных и торговых цепочек, то есть к меньшей зависимости от импорта из отдаленных стран, особенно из Китая, поскольку он сопряжен с логистическими, а также политическими рисками. Это однозначно ведет к тому, что товары станут дороже, потому что они будут производиться меньшими сериями в странах с более высоким уровнем заработной платы, с более высокими эколого-социальными стандартами и т. д.

В то же время в Европе ужесточаются экологические и нормативные стандарты, что также приводит к росту цен. Мы хотим, чтобы все было «зеленым», а это будет дороже.

— (О падении «железного занавеса») Европа очень выиграла от того, что в рынок труда в значительной степени оказались вовлечены и бывшие коммунистические страны, то есть Центральная и Восточная Европа, с более низким уровнем цен, более низкой заработной платой и относительно высокой производительностью труда, что привело к относительному удешевлению товаров. Однако это меняется, поскольку уровни заработной платы и цен постепенно сближаются, хотя и с различными колебаниями.

— (Должна ли Европа ослабить «зеленую» политику) Мы должны учитывать ее социально-экономические последствия. Учтите, что символом личной свободы и богатства в западных странах является автомобиль, потому что купить его может практически каждый. Теперь мы направляемся к тому, чтобы это закончилось. И не только потому, что машины станут намного дороже.

Я не могу представить, что все люди будут иметь электромобили и смогут массово на них ездить, потому что на каждом шагу должны быть зарядные станции.

Все будет дороже, не только машины, я в этом не сомневаюсь.

— (Насколько глубокой и длинной будет рецессия) Пока все говорят, что рецессия будет неглубокой и недолгой. У меня нет собственных прогнозов, как и нет оснований не доверять министерству или ЧНБ. Но прогнозировать что-либо, особенно экономический рост, сегодня сложно из-за огромной неопределенности.

Конечно, крайне важно, чтобы мы проводили качественную экономическую политику, как денежно-кредитную, так и бюджетную. Но мы сильно зависим от того, что будет происходить вокруг нас, особенно в Германии, а также в других странах Европы. События за границей часто способны вытащить нас из внутренних проблем, но бывает и наоборот.

— (Социальные последствия кризиса и инфляции) Мы уже частично видим социальные последствия, они будут усугубляться. У нас наблюдается резкое падение реальной заработной платы. Если средняя инфляция будет 16%, а заработная плата вырастет в среднем на 8%, то будет спад на 7–8%, а по некоторым группам на 10% и более.

Это начнет быстро съедать сбережения домохозяйств, что затронет средний класс, потому что он обычно имеет сбережения и живет в основном за счет своего труда. Средний класс, как правило, является политической опорой непрерывного развития.

При сильном ударе эта часть радикализируется. Я думаю, что мы увидим это не только в Чехии, но и во всей Европе.

— (Правительство пообещало быть финансово ответственным и в то же время не повышать налоги) Очевидно, что в данной ситуации это не очень осуществимо. Конечно, правительству приходится нелегко, оно оказалось в ситуации неожиданных потрясений. К инфляции добавился украинский кризис. Таким образом, это и беженцы, и дополнительные расходы, а также резкие скачки цен на энергию. Понятно, что правительство не может сразу оправдать надежды и консолидировать государственные бюджеты.

Если говорить о дефиците государственного бюджета, то на следующий год он составляет где-то 300 млрд, и это пока оптимистичный прогноз. Если министр финансов скажет, что ему удастся сократить расходы на 70 млрд в 2024 году, это будет большой успех, но я в это не очень верю.

Этого нельзя сделать, не затрагивая основные пункты, такие как валоризация пенсий или выплаты по государственному страхованию, и не подняв налоги. Роста акцизов на азартные игры, на сигареты и на алкоголь не хватит, это сказки.

Налог на непредвиденные расходы, взимаемый с производителей электроэнергии, покроет чрезвычайные расходы правительства, но ничего не изменит в структурном дефиците.

— (Про секторный налог для энергетических компаний и банков) Правительство могло бы выйти и сказать: «К сожалению, идет война, беспрецедентный энергетический кризис, подобных которому мир не помнит, так что понятно, что мы не можем выполнить наши первоначальные намерения на 100%». Министры могли бы сказать: «Мы ничего не можем сделать. Ради будущих поколений, ради сохранения фискальной стабильности этой страны мы просто обязаны поднять налоги сейчас, и, чтобы это было справедливо, мы поднимем их для всех, кто имеет прибыль». То есть увеличить корпоративный налог для всех на некоторую надбавку.

Возможно, министры возразят, что это увеличило бы налоги и для находящихся под угрозой исчезновения промышленных предприятий.

Но это совсем не проблема, потому что, во-первых, эффективная ставка у нас очень низкая, реально она даже не 19%, а 15 или 16%. В большинстве стран налоги либо такие же, либо выше. А во-вторых, налог платит тот, кто получает прибыль. Если кто-то не получает прибыли, он не платит никаких налогов.

— (О том, пойдет ли на это правительство) Очевидно нет, для него это табу. В результате у нас останется высокий дефицит, а следующее правительство будет в еще худшем положении и с еще большим долгом.

Источник: novinky.cz

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