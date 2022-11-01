Эксперт газовой промышленности в Чехии: в 2023 году цены на газ снизятся до уровня чуть выше докризисного

​Европа решит проблему, связанную с прекращением поставок российского газа. Уже в следующем году цены на энергоносители упадут до уровня лишь немногим выше докризисного. В этом убежден эксперт газовой отрасли Вратислав Людвик.

Если Германия построит шесть терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в течение года, как она планирует, энергетический кризис в Центральной Европе будет предотвращен. Хотя импортный газ будет дороже российского, поскольку последний исторически был недооценен и его цена не имела фундаментальной основы, затраты на замещение российского газа импортом из других мест будут приемлемыми для Европы. Кроме того, совместная закупка газа Европой, о которой ведет переговоры Евросоюз, может еще больше снизить расходы.

«Когда вы покупаете восемь миллиардов кубометров для Чехии, цена, конечно, совсем другая, чем когда вы покупаете четыреста миллиардов кубометров для Европы. Конечно, будет огромная скидка за объем», — объясняет Вратислав Людвик, основатель чешской газовой промышленности и один из ее самых уважаемых экспертов, бывший заместитель министра, менеджер и советник.

Как, по вашему мнению, правительство Петра Фиалы решает энергетический кризис? Его скорее критикуют, чем хвалят, но если кто и хвалит кабмин, так это за то, что оно обеспечило газом Чехию.

За то, что делает правительство, оно получает от меня рейтинг 5 из 5. Серьезно.

Так что у нас действительно хватит газа на эту зиму и по максимально низким ценам, чего мы можем добиться в условиях энергетического кризиса?

Это два вопроса. Первый, конечно, объемный. Наполнение резервуаров — не самая большая проблема. Самая большая трудность заключается в обеспечении регулярных поставок газа в трубопровод, что, по сути, эквивалентно примерно семи танкерам СПГ, прибывающим на испарительную станцию ​​в Голландии, емкостью несколько сотен миллионов кубометров.

Другими словами, нам нужна поставка 700-800 миллионов кубометров в месяц, и если это будет достигнуто, то газовая отрасль заработает. Затем резервуары наполняются и перекачиваются автоматически, нигде нет проблем. И насколько я знаю, правительство делает все, чтобы это произошло.

Хватит ли газа в Центральной Европе, зависит не только от правительства Чехии, но и от того, как соседние государства смогут получать поставки газа. Как будут доставлять транспортные мощности. Германия недавно ввела в эксплуатацию свой первый терминал СПГ в Вильгельмсхафене, еще один должен быть завершен в этом году, всего в течение года планируется ввести в эксплуатацию шесть. Может ли СПГ через новые терминалы заменить поставки российского газа в Германию и Центральную Европу?

Немцы не в таком положении, как мы. Они взяли из России только 40% своего потребления, а мы получили 100%.

Ключ не в резервуарах

В любом случае мы знаем, что следующей зимой нам придется полностью обойтись без российского газа. Что может быть сложнее, чем в этом году, потому что сейчас у нас еще есть резервуары, частично заполненные российским газом, который до осени поступал сюда по «Северному потоку»…

Это не совсем так. Да, сейчас в резервуарах еще есть немного российского газа, но это не имеет значения. Повторяю, что ключ — в тех восьми миллиардах кубометров, которые ежегодно регулярно поступают в трубопровод. Если у вас есть это, вам не нужно ничего заменять.

Если немцы сдадут обещанные шесть терминалов, хватит ли мощности, чтобы обезопасить нас, Центральную Европу?

Безусловно.

Почему же тогда в начале газового кризиса весной было сказано, что без затруднений и ограничений в поставках Европа несколько лет не сможет обходиться без российского газа? Было ли это излишне пессимистичным? Сможем ли мы отказаться от российских поставок за один год?

Во-первых, да. Во-вторых, это зависит от того, какие эксперты говорят о газе. Есть две группы. С одной стороны, я — один из оптимистов. И вторая группа, которая оплачивается в рублях. Выберите то, что вы хотите слышать.

Вы оптимистичны в отношении цен на газ?

Да. Я оптимист, когда дело доходит до цен. Но это только мой беглый взгляд, я подсчитал. То, что я говорю сейчас, может быть неправдой. Но я думаю, что в течение 10 месяцев цена на газ в Европе упадет до уровня, который примерно соответствует первоначальным докризисным ценам на газ, плюс еще 5-15%.

В начале года, до начала войны в Украине, газ в Европе торговался по цене около 35 евро за МВтч. Так можем ли мы вернуться к этим ценам в течение года?

Я думаю, мы можем говорить о каких-то 38-40 евро за мегаватт-час. Если кто-то пытается возразить этому мнению, то говорят, что газовые компании всегда покупают раньше времени (то есть нынешнее повышение цен еще долго будет отражаться в ценах предложения, — прим. ред.). Но в тот момент, когда газ есть на рынке, скажем, по 70 евро, а продавать его хотят по 110 евро, никто его у них покупать не будет.

Совместная покупка снизит цену

Европейская комиссия ведет переговоры о совместных закупках газа для Европы. Если ситуация на газовом рынке так оптимистична, как вы ее описываете, то есть ли вообще смысл в таких сложных шагах?

Идея совместных закупок в ЕС не ожидалась. По сути, это определенная дистанция от либерализации рынка. Несомненно, это должно быть полностью добровольно, я не думаю, что к примеру иберийские страны захотят это сделать. Но я бы сказал, что Франция будет готова, Германия точно, Италия, возможно, и мы абсолютно стопроцентно. Потому что, когда вы покупаете восемь миллиардов кубометров для Чехии, цена, конечно, совсем другая, чем когда вы покупаете 400 миллиардов кубометров для Европы. Конечно, будет огромная скидка за объем. Уже один этот факт значительно снизит цену.

Вы также рассчитываете на то, что часть поставок российского газа в Европу будет замещена СПГ. Правда ли, что СПГ всегда дороже трубопроводного газа?

Я попытаюсь вам кое-что объяснить. Когда-то, когда готовились контракты на экспорт российского газа в Европу, существовала прямая зависимость цены газа от цены нефти. Русским это не нравилось, им нужно было планировать, сколько денег они получат от экспорта, они хотели отделить газ от нефти. Делали они это с так называемым коэффициентом эскалации, пунктом, который являлся секретным дополнением к заключаемым договорам.

Во время роста цен на нефть цены на газ, как правило, также росли, но «эскалатор» заставил импортеров указывать нормальную цену на газ в соответствии с рынком в своих счетах, выводя из этого цену для своих клиентов, но фактически платя русские снизили цену в соответствии с пунктом об эскалации, и они получили большую прибыль. Они разбогатели, потому что русский заключил плохой контракт. Мы использовали эту прибыль, чтобы построить Темелин и субсидировать шахты. Тогда же завязались и личные связи людей из их руководства с русскими и местными политиками. В том числе дружба немецкого офиса Шредера с выходцами из российского Газпрома.

Какие компании заработали на этом?

Немецкая Ruhrgas AG, итальянская SNAM S.p.A., Gaz de France и австрийская ÖMV. А также наш отечественный Трансгаз, государственный при социализме. Все эти компании прямо или косвенно находились под контролем правительств.

Вы хотите сказать, что благодаря секретным пунктам российский газ очень долго был неестественно дешев для нас или немцев по причинам, не имевшим рыночной основы? Просто потому, что русские заключили, по-вашему, невыгодное соглашение?

У них не было основания. И главное, продавец газа продавал по высокой цене, но в то же время покупал по низкой. Он получал огромную прибыль.

Чешское правительство все еще надеется, что удастся договориться о потолке цены на импортируемый природный газ, который используется для производства электроэнергии, на европейском уровне. Как вы думаете, это реально? И есть ли в этом смысл?

Обратите внимание на одну вещь. Все меры, которые происходят сегодня, как в нашей стране, так и в других странах Европы, носят несистемный, но необходимый характер. Откровенно говоря, тем из нас, у кого в стране всего одна газовая электростанция, этот спор почти неинтересен.

Как долго, по вашему мнению, Европа будет продолжать использовать природный газ? Евросоюз хочет покончить с ней уже в первой половине 30-х, на смену ей должны прийти новые технологии.

Если бы я только знал! Для меня это чувствительный вопрос, я пользуюсь газом уже пятьдесят лет. Я следую всем этим тенденциям, и они мне не нравятся. Но, конечно, я знаю, как проходит жизнь. Говорят, что примерно к 2035 году должен произойти отказ от газа. Я скажу вам, что это не так.

Первая причина заключается в том, что если вы хотите получить зеленую энергию в крупномасштабной форме, вы должны обеспечить ее другими источниками. Они должны быть гибкими источниками, вы не можете использовать атомную электростанцию, которая либо работает, либо не работает. У вас есть возможность использовать уголь или гидроэлектроэнергию. Но уголь идет на убыль, мощность гидроэлектростанций ограничена. Остался газ. Возможно, сам его расход немного уменьшится, не исключаю.

А как насчет заменителей природного газа в виде синтетического газа и биометана?

Биогаз, безусловно, да, конечно, в максимально возможной степени, но при условии, что он будет получен путем утилизации отходов. Потому что, если вы начнете выращивать новый рапс для производства биогаза, вы окажетесь там, где были. Лично я считаю, что природного газа в Европе хватит до 2050 года.

Источник: seznamzpravy.cz

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