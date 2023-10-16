Европейские цены на газ достигли максимума с февраля и выросли за неделю на 45 процентов

Цена основного фьючерсного контракта на газ с поставкой в следующем месяце на виртуальном торговом узле Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах поднялась до 56,1 евро за МВт-ч. Позднее она частично утратила свой рост и закрепилась на уровне чуть выше 55 евро за МВт-ч, увеличившись по сравнению с четвергом примерно на четыре процента.



В четверг цена выросла примерно на 15%. «Следует учитывать, что с наступлением заморозков, о которых нас предупреждали в последнее время, цена вырастет еще больше», — сказал в ответ на повышение цены Лукаш Канок из Kalkulátor.cz в интервью ČTK. «В сочетании с погодой мы должны рассчитывать на очень нестабильные цены», — добавил он.



Вооруженный конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, повреждение подводного газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию, а также сохраняющаяся угроза забастовки на австралийских заводах по производству сжиженного природного газа (LNG) вызывают беспокойство по поводу поставок.



В августе прошлого года оптовая цена на газ для европейского рынка поднялась почти до 350 евро за мегаватт-час из-за ограничений поставок из России. Однако с тех пор она значительно снизилась, чему способствовали высокие поставки LNG. В настоящее время цена газа на бирже значительно ниже административно установленного в Чехии потолка в 2 500 чешских крон за МВт-ч.