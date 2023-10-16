Жители Чехии хотят инвестировать в энергосбережение, но не всем это по карману

По данным опроса, в котором приняли участие 500 человек, чехи чаще всего прибегают к частичным мерам, таким как замена бытовой техники на более экономичный вариант. Так поступили или планируют поступить 27% респондентов. При этом люди реже идут на более крупные инвестиции. Около 6% респондентов инвестировали средства в энергосберегающие меры для своего дома или квартиры, например в теплоизоляцию или замену водонагревательного оборудования. Столько же респондентов вложили средства в новые источники энергии, в частности в солнечные батареи, тепловой насос или установку котла или камина.

По данным опроса, около пятой части заинтересованы в инвестировании в энергосберегающие системы, но не могут себе этого позволить. Почти треть опрошенных при наличии достаточных средств рассмотрели бы возможность установки солнечных батарей для получения электроэнергии, отопления или нагрева воды. Десятая часть рассмотрела бы возможность замены газового котла на более качественный конденсационный вариант, а 13% — вложение средств в тепловой насос. Каждый пятый, по данным опроса, предпочел бы утеплить свою квартиру или дом или потратить деньги на замену окон.

По мнению Вацлава Скоблика, директора энергетической группы UCED, жители Чехии заинтересованы в использовании возобновляемых источников энергии. «Препятствием являются деньги и, в европейском контексте, субсидии. Однако в основе всегда должен лежать серьезный расчет. Я бы однозначно вложил инвестиции в возобновляемые источники в стоимость качественной и эффективной теплоизоляции семейного или многоквартирного дома. Она всегда должна быть первичной, сводить к минимуму утечку тепла и тем самым снижать затраты на электроэнергию», — отметил Скоблик.

Согласно статистике, доля солнечных и ветровых электростанций в общем объеме выработки электроэнергии в Чехии в прошлом году составила менее 4%. В целом по ЕС этот показатель составил 22%. «Однако мы должны оценивать эти две цифры в контексте местных климатических условий. Мы не можем сравнивать себя со скандинавскими странами и Австрией с их гидроэлектростанциями или странами с возможностью строительства ветровых электростанций на морском побережье», — отметил Скоблик. С другой стороны, он отметил, что за последние пять лет объем электроэнергии, получаемой от солнечных или ветровых электростанций, в стране увеличился более чем на 13%.



