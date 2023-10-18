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Инфляция в ЕС в сентябре опустилась ниже 5%, максимальный показатель — в Венгрии

Новости 420on
18 октября 2023
22:00
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Инфляция в Европейском союзе в сентябре снизилась до 4,9%. Об этом говорится в сообщении статистического ведомства Eurostat, опубликованном в среду. Самый высокий уровень инфляции был отмечен в Венгрии — 12,2%. Она также является единственной страной ЕС, где инфляция превысила 10%. В Чехии инфляция составила 8,3%, что стало четвертым показателем в ЕС.
 
Уровень инфляции в странах еврозоны снизился до 4,3 с 5,2% в августе. Этот показатель за сентябрь совпадает с данными предварительного отчета Eurostat, опубликованного в конце сентября. Предварительный отчет не включал данные по всему Европейскому союзу. 
 
Наибольший вклад в базовую инфляцию в еврозоне в сентябре внесли цены на услуги — их доля составила 2,05%. Далее следуют цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия, доля которых составила 1,78%. 
 
Самые низкие темпы инфляции в сентябре были отмечены в Нидерландах (-0,3%), Дании (0,6%) и Бельгии (0,7%). 
 
Год назад, в сентябре 2022 года, уровень инфляции в странах Европейского союза составлял 10,9%. На тот момент в Венгрии она составляла 20,7%, а в Чехии — 17,8%. В еврозоне год назад инфляция составляла 9,9%. 
 
Уровень инфляции остается выше двухпроцентного целевого показателя, установленного Европейским центральным банком (ЕЦБ) для обеспечения ценовой стабильности. Последний ожидает, что инфляция достигнет этого уровня к концу 2025 года, однако некоторые представители центрального банка считают, что это слишком поздно. 
 
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