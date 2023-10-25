В октябре уверенность в чешской экономике выросла. В сентябре было хуже
25 октября 2023
19:30
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Уровень доверия к чешской экономике в октябре вырос на 3,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 92,8 после снижения в сентябре. Таковы данные, опубликованные сегодня Чешским статистическим управлением (ČSÚ). Среди предпринимателей рост в месячном исчислении был обусловлен только промышленностью, в то время как уверенность в других секторах экономики снизилась по сравнению с сентябрем. В годовом исчислении общая уверенность в экономике страны выросла почти на три пункта относительно 90 пунктов в октябре прошлого года.
«На октябрьскую уверенность предпринимателей вновь оказало существенное влияние развитие экономических настроений в автомобильной промышленности», — отметил Йиржи Обст, руководитель отдела экономических исследований ČSÚ. «Судя по ответам предпринимателей автомобильной промышленности, неблагоприятная ситуация, связанная со сбоями в цепочке поставок, которая вызвала значительное снижение ожидаемой производственной активности в сентябре, стабилизировалась быстрее, чем компании первоначально ожидали», — добавил он.
Индекс делового доверия в промышленности значительно вырос — на 8,9 пункта до 93,1. В отдельных видах услуг он снизился на 1,3 пункта до 92,3, в торговле — на 1,1 пункта до 89, в строительстве — на 0,6 пункта до 100,2. По сравнению с прошлым годом уверенность выросла только в промышленности и снизилась в других секторах. Общий уровень деловой уверенности также снизился против 93,5 пункта в октябре 2022 года.
Индекс потребительского доверия увеличился на 4,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил в октябре этого года 92,7. Число участников опроса, ожидающих ухудшения общей экономической ситуации в Чехии в ближайшие 12 месяцев, снизилось. Число домохозяйств, оценивающих свое текущее материальное положение хуже, чем в предыдущие 12 месяцев, осталось примерно на том же уровне, что и в сентябре, однако число респондентов, ожидающих ухудшения ситуации, сократилось. Доля тех, кто считает, что текущий период не располагает к совершению крупных покупок, также снизилась по сравнению с сентябрем.
«После двухмесячного снижения индикатор потребительской уверенности в октябре вернулся к уровню июля текущего года. Повышению уверенности способствовало большинство отслеживаемых показателей, в первую очередь снижение за месяц опасений потребителей относительно дальнейшего ухудшения общей экономической ситуации в Чехии», — отметила Анастасия Неясова из отдела экономических исследований ČSÚ. По сравнению с октябрем прошлого года потребительское доверие значительно выросло, так как год назад оно составляло всего 72,7 пункта.
«Однако причины уверенности домохозяйств ниже среднего уровня сохраняются, а именно худшая финансовая ситуация по сравнению с прошлым и опасения по поводу будущего развития экономики, что не вселяет оптимизма по поводу восстановления внутреннего потребления домохозяйств», — прокомментировал данные Якуб Зайдлер, аналитик Чешской банковской ассоциации. В промышленности, по его словам, рост уверенности снизил показатель ожидаемого объема производства в ближайшие три месяца, который в последнее время был неустойчивым.
По мнению аналитика Citfin Томаша Вольфа, компании ждут момента, когда Чешский национальный банк снизит процентные ставки. «В этот момент деньги начнут обесцениваться, и промежуточные, операционные и инвестиционные кредиты подешевеют. То же самое произойдет и с домохозяйствами, чьи стесненные ипотекой и потребительскими кредитами семейные бюджеты освободятся благодаря снижению процентных ставок», — сказал он.
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