В Чехии самые дорогие газ и электричество среди стран Вышеградской группы

Таковы данные, опубликованные на сайте европейского статистического ведомства Eurostat.

Средняя цена на электроэнергию для домашних хозяйств в Чехии в первом полугодии выросла на 26% по сравнению с предыдущим годом и составила 0,3212 евро (примерно 7,9 крон) за киловатт-час (кВт-ч), сообщает Eurostat. В Словакии домохозяйства платили за киловатт-час всего 0,1892 евро, в Польше — 0,1769 евро, а в Венгрии — 0,1161 евро.

В первом полугодии средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в ЕС составила 0,289 евро за кВт-ч, причем наиболее высокой она была в Нидерландах, где по сравнению с прошлым годом выросла на 953% и составила 0,475 евро за кВт-ч. Напротив, меньше всего платили домохозяйства Болгарии — 0,1137 евро за кВт-ч.

Средняя цена газа для домохозяйств в Чехии в первом полугодии выросла на 57% по сравнению с предыдущим годом и составила 0,1138 евро (около 2,8 крон) за кВт-ч. В Польше и Словакии домохозяйства платили 0,0683 евро и 0,0571 евро за кВт-ч соответственно.

Как и в случае с электричеством, домохозяйства в Нидерландах платили за газ самую высокую цену в ЕС — 0,2481 евро за кВт-ч. Средняя цена газа для домохозяйств по всему ЕС составила 0,1187 евро за кВт-ч по итогам полугодия, сообщает Eurostat.

В апреле Eurostat опубликовал данные, согласно которым цены на газ для населения в Чехии во втором полугодии прошлого года выросли больше всех стран ЕС. Однако премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал тогда эти данные ошибочными, а эксперты заявили, что цифры основаны на ценовых предложениях поставщиков и не отражают реальных платежей.

Eurostat тогда заявил, что опубликованные данные были получены им от Чешского статистического управления. В сентябре председатель ЧСУ Марек Роечек заявил, что ведомство продолжит публиковать средние цены предложения на электроэнергию, но в будущем будет использовать в качестве первичных данных цены реализации, которые также будут предоставляться для международного сравнения.