Привлекательность сберегательных счетов упадет в связи с ожидаемым снижением ставки ЧНБ

«Сегодняшний Всемирный день сбережений в Чехии проходит в условиях самых высоких процентных ставок за более чем два десятилетия. Выгода от сбережений резко возросла в связи с повышением процентных ставок ЧНБ. С июня прошлого года основная ставка составляет 7%, что позволяет коммерческим банкам предлагать процентные ставки по сберегательным счетам в диапазоне 5–6%», — сказал ČTK аналитик XTB Йиржи Тылечек. По его словам, процентные ставки по срочным вкладам превышают этот уровень.

По мнению некоторых комментаторов, в этом году произойдет одно, а возможно, и два снижения процентных ставок, и в течение следующего года ставка репо снизится до 3,5%, считает Даниэль Горол, финансовый специалист Ušetřeno.cz. По его словам, возможно, что ЧНБ будет действовать более осторожно, но 6-процентная процентная долго не продержится. Снижение ставки ЧНБ снизит привлекательность сберегательных счетов, но срочные вклады останутся привлекательными, считает он. «Если клиент откроет подобный сберегательный счет сейчас, то в течение следующих 12 месяцев его деньги будут дорожать почти вдвое по сравнению с обычными ставками», — сказал он.

Даже самый консервативный человек может откладывать деньги на сберегательный счет, процентные ставки по которому приближаются к 6%, считает Карел Петер, директор по странам консалтинговой компании 4fin. Однако большинство учреждений ограничивают этот процент максимальной суммой или обусловливают его, например, использованием кредитной карты. С другой стороны, так называемые фонды репо, которые пользуются высокой ставкой, установленной ЧНБ в настоящее время, не имеют таких ограничений и при аналогичном риске дают даже несколько более высокую доходность. «На рынках облигаций также существуют возможности, которых мы не видели уже десять лет. Фонды корпоративных облигаций часто имеют доходность к погашению более 7%, и их привлекательность значительно возрастет, когда ставка репо снизится», — отметил Петер.

По мнению аналитика Лукаша Рашки, сейчас самое время вкладывать деньги, которые в ближайшее время не понадобятся, в долгосрочные пассивные инвестиционные инструменты. Для инвестирования в облигации он выбрал бы ETF (публично торгуемые индексные фонды) на долгосрочные государственные облигации развитых стран. Как только процентные ставки начнут снижаться, цена облигаций начнет расти, а вместе с ней и стоимость этих ETF, считает он. Для инвестирования в акции Рашка будет использовать ETF, повторяющие фондовые индексы развитых стран.

Якуб Шкрабанек, основатель финансового приложения Orbi, подчеркнул разницу между сбережением и инвестированием. При сбережении клиент заранее знает процентную ставку и практически не рискует. «Легко распознать мошенническое предложение, когда мне говорят, что я могу копить, но не предлагают фиксированную процентную ставку», — отметил он.