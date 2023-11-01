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Привлекательность сберегательных счетов упадет в связи с ожидаемым снижением ставки ЧНБ

Анастасия Князева
1 ноября 2023
19:30
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Привлекательность сберегательных счетов банков снизится в связи с ожидаемым снижением ставок Чешского национального банка (ЧНБ), в то время как привлекательность срочных вкладов еще некоторое время будет оставаться высокой. С этим согласны аналитики, опрошенные агентством ČTK. По их мнению, в период снижения ставок выгодность покупки облигаций или облигационных фондов будет возрастать.
 
«Сегодняшний Всемирный день сбережений в Чехии проходит в условиях самых высоких процентных ставок за более чем два десятилетия. Выгода от сбережений резко возросла в связи с повышением процентных ставок ЧНБ. С июня прошлого года основная ставка составляет 7%, что позволяет коммерческим банкам предлагать процентные ставки по сберегательным счетам в диапазоне 5–6%», — сказал ČTK аналитик XTB Йиржи Тылечек. По его словам, процентные ставки по срочным вкладам превышают этот уровень. 
 
По мнению некоторых комментаторов, в этом году произойдет одно, а возможно, и два снижения процентных ставок, и в течение следующего года ставка репо снизится до 3,5%, считает Даниэль Горол, финансовый специалист Ušetřeno.cz. По его словам, возможно, что ЧНБ будет действовать более осторожно, но 6-процентная процентная долго не продержится. Снижение ставки ЧНБ снизит привлекательность сберегательных счетов, но срочные вклады останутся привлекательными, считает он. «Если клиент откроет подобный сберегательный счет сейчас, то в течение следующих 12 месяцев его деньги будут дорожать почти вдвое по сравнению с обычными ставками», — сказал он. 
 
Даже самый консервативный человек может откладывать деньги на сберегательный счет, процентные ставки по которому приближаются к 6%, считает Карел Петер, директор по странам консалтинговой компании 4fin. Однако большинство учреждений ограничивают этот процент максимальной суммой или обусловливают его, например, использованием кредитной карты. С другой стороны, так называемые фонды репо, которые пользуются высокой ставкой, установленной ЧНБ в настоящее время, не имеют таких ограничений и при аналогичном риске дают даже несколько более высокую доходность. «На рынках облигаций также существуют возможности, которых мы не видели уже десять лет. Фонды корпоративных облигаций часто имеют доходность к погашению более 7%, и их привлекательность значительно возрастет, когда ставка репо снизится», — отметил Петер. 
 
По мнению аналитика Лукаша Рашки, сейчас самое время вкладывать деньги, которые в ближайшее время не понадобятся, в долгосрочные пассивные инвестиционные инструменты. Для инвестирования в облигации он выбрал бы ETF (публично торгуемые индексные фонды) на долгосрочные государственные облигации развитых стран. Как только процентные ставки начнут снижаться, цена облигаций начнет расти, а вместе с ней и стоимость этих ETF, считает он. Для инвестирования в акции Рашка будет использовать ETF, повторяющие фондовые индексы развитых стран. 
 
Якуб Шкрабанек, основатель финансового приложения Orbi, подчеркнул разницу между сбережением и инвестированием. При сбережении клиент заранее знает процентную ставку и практически не рискует. «Легко распознать мошенническое предложение, когда мне говорят, что я могу копить, но не предлагают фиксированную процентную ставку», — отметил он. 
Чехия Министерство финансов
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