Чешский национальный банк ухудшил экономические прогнозы

Центральный банк также понизил на полпроцента свои инфляционные ожидания на следующий год. Инфляция, как ожидается, составит в среднем 2,6%. Это следует из нового макроэкономического прогноза, представленного главой ЧНБ Алешем Михлом в четверг.





ЧНБ несколько улучшил свою оценку средней инфляции на этот год, которая, как ожидается, составит 10,8%. В августовском прогнозе центральный банк ожидал 11%. В то же время Михл отметил, что риск более значительной корректировки прейскуранта в январе следующего года и продолжительный эффект от экспансионистской фискальной политики работают в направлении более высокой, чем ожидалось, инфляции. В сторону снижения инфляции может сыграть более выраженное ухудшение экономической активности в Германии.





Согласно прогнозу, в первом квартале следующего года годовая инфляция должна оказаться в пределах допустимого диапазона вокруг целевого уровня инфляции в 2%, т.е. ниже 3%. В третьем квартале инфляция должна снизиться до целевого уровня. В 2025 году средняя инфляция должна снизиться до 2,1%, сказал Михл.





Экономический рост в настоящее время сдерживается слабым спросом со стороны домохозяйств и слабым спросом со стороны иностранной промышленности. Однако уровень безработицы остается низким, а рынок труда по-прежнему напряженным, но это не отражается на росте заработной платы. Более существенное восстановление экономики ЧНБ ожидает только в 2025 г. Рост экономики составит 2,8%.





В своем прогнозе ЧНБ также ожидает более слабого курса чешской кроны, чем прогнозировалось в августе. Средний обменный курс в этом году должен составить 24,00 крон за евро против 23,90 крон за евро в предыдущем прогнозе. В следующем году крона еще больше ослабнет и составит в среднем 24,60 крон за евро, а в 2025 году укрепится до 24,10 крон за евро.