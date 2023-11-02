Чешский национальный банк ухудшил экономические прогнозы
3 ноября 2023
09:00
62
Чешский национальный банк (ЧНБ) ухудшил прогноз развития чешской экономики. Согласно прогнозу банка, валовой внутренний продукт (ВВП) в текущем году снизится на 0,4%, а в следующем году вырастет на 1,2%. В своем августовском прогнозе ЧНБ ожидал роста на 0,1% в этом году и на 2,3% в следующем.
Центральный банк также понизил на полпроцента свои инфляционные ожидания на следующий год. Инфляция, как ожидается, составит в среднем 2,6%. Это следует из нового макроэкономического прогноза, представленного главой ЧНБ Алешем Михлом в четверг.
ЧНБ несколько улучшил свою оценку средней инфляции на этот год, которая, как ожидается, составит 10,8%. В августовском прогнозе центральный банк ожидал 11%. В то же время Михл отметил, что риск более значительной корректировки прейскуранта в январе следующего года и продолжительный эффект от экспансионистской фискальной политики работают в направлении более высокой, чем ожидалось, инфляции. В сторону снижения инфляции может сыграть более выраженное ухудшение экономической активности в Германии.
Согласно прогнозу, в первом квартале следующего года годовая инфляция должна оказаться в пределах допустимого диапазона вокруг целевого уровня инфляции в 2%, т.е. ниже 3%. В третьем квартале инфляция должна снизиться до целевого уровня. В 2025 году средняя инфляция должна снизиться до 2,1%, сказал Михл.
Экономический рост в настоящее время сдерживается слабым спросом со стороны домохозяйств и слабым спросом со стороны иностранной промышленности. Однако уровень безработицы остается низким, а рынок труда по-прежнему напряженным, но это не отражается на росте заработной платы. Более существенное восстановление экономики ЧНБ ожидает только в 2025 г. Рост экономики составит 2,8%.
В своем прогнозе ЧНБ также ожидает более слабого курса чешской кроны, чем прогнозировалось в августе. Средний обменный курс в этом году должен составить 24,00 крон за евро против 23,90 крон за евро в предыдущем прогнозе. В следующем году крона еще больше ослабнет и составит в среднем 24,60 крон за евро, а в 2025 году укрепится до 24,10 крон за евро.
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
3 НОЯБРЯ 2023
07:00
541
2 НОЯБРЯ 2023
22:00
808
2 НОЯБРЯ 2023
13:00
779
2 НОЯБРЯ 2023
11:30
945
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.