Прибыль чешских банков снизилась. Сколько потерял Райффайзенбанк?

Операционный доход Райффайзенбанка в этом году снизился на 5,25% и составил 12,87 млрд чешских крон. Чистый процентный доход снизился на 10,8% и составил 9,84 млрд крон. Это снижение было вызвано прежде всего увеличением процентных выплат клиентам, особенно по сберегательным счетам. Чистый комиссионный доход снизился на 5,5% и составил 3,07 млрд крон. Операционные расходы банка, составившие 6,6 млрд крон, снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Объем кредитов, выданных клиентам Райффайзенбанка, увеличился на 2,9% и составил 361 млрд чешских крон. Рост наблюдался как со стороны населения в виде ипотечных и потребительских кредитов, так и со стороны корпоративных клиентов, особенно в части проектного кредитования. Объем депозитов, полученных от клиентов, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 10,2% и составил 543 млрд крон. Рост был обусловлен увеличением остатков на сберегательных счетах и срочных депозитах как для населения, так и для корпоративных клиентов.

Райффайзенбанк является одним из крупнейших банковских домов в Чешской Республике. Поэтому он облагается налогом на сверхприбыль. Так называемый налог на сверхприбыль был утвержден правительством в виде 60-процентной налоговой надбавки. Это соответствует разнице между налоговой базой и средней стоимостью налоговой базы за последние четыре года плюс 20%. Поступления от этого налога правительство намерено направить на покрытие дополнительных расходов, которые понесет государство в связи с ограничением цен на энергоносители.

Чистая прибыль за три квартала снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и у других банков. У Česká spořitelna она снизилась на 2,9%, до 14,6 млрд крон, у Komerční banka — на 4,9%, до 12,4 млрд крон, а у Moneta Money Bank — на 3,7%, до 4 млрд крон. С другой стороны, чистая прибыль чешского и словацкого UniCredit Bank составила 8,5 млрд чешских крон, увеличившись более чем на четверть.

Райффайзенбанк предоставляет банковские услуги в Чехии с 1993 года. Основным акционером банка является австрийская финансовая организация Raiffeisen Bank International.