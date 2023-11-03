Обзор: банковские ставки по сберегательным счетам. Спасут ли они деньги от инфляции?

По словам аналитика Portu Марека Покорного, самую высокую процентную ставку по сберегательному счету по-прежнему можно получить в банке VUB, который предлагает 6,15% по всем вкладам, не устанавливая верхнего предела. Второе место занимает Max banka (бывший Expobank CZ) с процентной ставкой 6,01% без ограничений по вкладам и других условий. Третье место принадлежит UniCredit Bank и его сберегательному счету, который выплачивает проценты по вкладам до 500 000 чешских крон по ставке 6%.

С начала сентября клиенты Komerční banka (KB) также могут получить шестипроцентную ставку. Базовая ставка составляет 5%. Однако процентная ставка распространяется только на вклады до 200 000 чешских крон. Клиенты, имеющие также текущий счет в KB и ежемесячно перечисляющие на свой сберегательный счет постоянным платежом не менее 100 крон, получают дополнительный процент. В Trinity Bank клиенты могут получить сберегательный счет, на который начисляются проценты на сумму до 500 000 чешских крон по ставке 5,68%. Если клиент хочет разместить на счете сумму, превышающую установленный лимит, процент снижается до 4,08%.

За ним следует банк Creditas с 5,6% (опять же до 500 000 крон), свыше этого лимита процент составляет 3,1%. У Fio banka и mBank — те же 5,5%. Fio выплачивает 5,5% по вкладам на сумму до 200 000 крон. Сберегательный счет Fio предлагает 4-процентную процентную ставку без ограничения по вкладу. В mBank это функция текущего счета, когда при каждой платежной операции откладывается небольшая сумма. На эти суммы впоследствии начисляются проценты до лимита в 100 000 крон.

До недавнего времени Райффайзенбанк также предлагал 5,5%, но теперь клиенты получают 5,2% по вкладам до 500 000 крон. Условием является осуществление не менее трех платежей по карте в течение месяца, в противном случае проценты по вкладу не начисляются. В банке Moneta процентная ставка несколько выше и составляет 5,3% на сумму до 1 млн крон. Однако данная процентная ставка распространяется только на счета, открытые с 10 августа 2023 года, поэтому клиентам, имеющим старые счета, для получения данной процентной ставки необходимо открыть новый счет.

J&T Banka предлагает процентную ставку 5,25%, но при этом требуется минимальный депозит в размере 1 млн чешских крон. Исключение сделано для клиентов, у которых есть или были инвестиции в размере не менее 100 000 крон или депозиты в размере не менее 1 млн крон.

Česká spořitelna и ČSOB с конца января сохранили процентную ставку по сберегательным счетам на уровне 5%, но при этом могут предусматривать различные условия. Например, в сберегательном банке клиенты получают 4% на сумму до 200 000 крон и 5%, если регулярно вкладывают деньги. В ČSOB 5-процентная ставка действует на сумму до 250 000 чешских крон. Air Bank также предлагает 5-процентную ставку по вкладам на сумму до 250 000 крон.

Срочные вклады приносят более высокие проценты, чем сберегательные счета, но их недостатком является невозможность немедленного снятия средств. Кроме того, подавляющее большинство предложений имеет условия, например вложение средств в другие банковские продукты, в основном в фонды.



