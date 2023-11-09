Чехи путают страхование с инвестированием, а потом удивляются

Существует множество причин, по которым люди не хотят страховаться. Большинство людей, не имеющих бытового страхования, заявили, что у них просто нет ничего ценного, в то же время 16% респондентов отметили, что у них недостаточно денег для бытового страхования.





Для сравнения: в Чехии застраховано около 55% недвижимости, в то время как в Западной Европе — более 90%.





Однако настораживает тот факт, что чехи не очень заботятся о своих страховых полисах, особенно о размере страховой суммы. Только треть чехов, имеющих страховку на дом, застраховали имущество должным образом.





«Подавляющее большинство иностранцев в Чехии с ВНЖ обязаны иметь комплексное страхование, часть — базовое. Остальными видами практически не интересуются, хотя этим фактом упускают для себя огромный пласт выгоды при расходах на непредвиденные обстоятельства, вплоть до поломок дорогих вещей детьми», — говорит специалист по страхованию иностранцев в Чехии Оксана Мансурова.





Опрос, проведенный в 2021 году страховой компанией Kooperativa и агентством Ipsos, показывает, что 41% чехов не знает, на какую сумму застраховано их имущество. И только 42% людей обновляли свой страховой полис в последние пять лет.





«Половина договоров страхования была заключена до 2012 года, а каждый десятый договор никогда не обновлялся», — поясняет Милан Каня, пресс-секретарь страховой компании Kooperativa.





Что касается страхования жизни, то почти пятая часть тех, кто его не имеет, заявили, что не уверены в том, что страховая компания действительно выплатит им обещанную сумму в случае наступления страхового случая.





По словам Яна Бойка, руководителя отдела развития и продаж страховых услуг компании Česká spořitelna, чехи любят путать страхование с инвестированием. «Они часто ожидают, что страхование принесет им финансовую прибыль, то есть что деньги, вложенные в страхование, будут им возвращены. Результатом этого может стать неудовлетворенность страховыми выплатами и углубление общего недоверия к страхованию», — говорит Бойко.





По данным OECD, доля собранных страховых премий в Чехии составляет 2,9% ВВП, что является десятым самым низким показателем среди 27 европейских стран, участвовавших в исследовании. Среднеевропейский показатель составляет 6,8%.





«На общем уровне страхового покрытия в отдельных странах отражается целый ряд факторов, таких как различные налоговые режимы с точки зрения законодательства, структура и зрелость экономики, стоимость личных активов и различные пенсионные системы. Поэтому уровень страхового покрытия следует воспринимать критически и оценивать в зависимости от страны», — поясняет Тереза Хртусова, аналитик компании Česká spořitelna. Милан Каня, представитель страховой компании Kooperativa, также отметил, что в Чехии не существует коммерческого медицинского страхования.





В структуре страхования между регионами Чехии наблюдаются интересные различия. Наибольшее число застрахованных — среди жителей Высочины (97%) и Карловарского края (96%). С другой стороны, 15% жителей Моравско-Силезского края не имеют никакой страховки.





Еще больше различий наблюдается в типах страховых полисов, оформленных жителями отдельных регионов. Так, например, жители Праги чаще всего страхуют путешествия, реже — жизнь и несчастные случаи. Совершенно противоположная ситуация наблюдается на Высочине, а также в Краловеградецком крае. В этих регионах значительно меньше людей пользуются туристическим страхованием, но более половины застраховали свою жизнь.





«Региональные различия в видах страхования могут быть обусловлены не только разными потребностями населения, его возрастом, жилищной структурой, финансовой грамотностью, но и структурой занятости и видом трудовой деятельности», — говорит Тереза Хртусова. Безусловно, сказывается уровень развития рынка компаний и частных лиц, предлагающих страхование населению.





В целом для чехов характерна более сильная роль страхования жизни, то есть они больше думают о своих активах, чем о возможности несчастного случая.





«В Чехии на страхование жизни приходится лишь 29% от общего объема премий, то есть от общей суммы, которую люди тратят на страхование, что ставит нас в самый низ рейтинга. Средний показатель для стран OECD составляет около 50%», — подтверждает аналитик Česká spořitelna.