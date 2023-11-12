Прага закупит у Škoda Transportation 200 трамваев. Во сколько это обойдется?
13 ноября 2023
16:30
418
Пражская компания общественного транспорта (DPP) закупит до 200 сочлененных трамваев Škoda ForCity Plus за 16,6 млрд крон. Поставщиком этого транспорта станет компания Škoda Transportation (ныне Škoda Group), которая выиграла тендер. DPP первоначально закажет 40 трамваев и поставит первые 20 в столицу в 2025 году, сообщил ČTK Даниэль Шабик, руководитель пресс-службы DPP. Компания подпишет контракт с поставщиком после 15-дневного срока, в течение которого участники тендера могут представить свои возражения. Представитель Škoda Group Ян Швехла отказался комментировать готовящийся контракт.
В предмет тендера также вошли вспомогательные услуги, то есть поддержка и развитие программных функций транспортных средств, предоставление лицензии на программное обеспечение для диагностики неисправностей трамваев, техническая документация на транспортные средства, обучение персонала DPP и 10 комплектов запасных частей.
По словам Шабика, компания опубликует, как именно будут выглядеть трамваи, после истечения срока рассмотрения возражений. Стоимость одного трамвая составляет 82,5 млн крон. В дополнение к 20 трамваям, которые появятся в Праге в 2025 году, DPP примет еще 20 трамваев в 2026 году. DPP оценивала вагоны, в частности, по тому, есть ли у них электромагнитные тормоза, экологически чистый хладагент в кондиционере или колеса меньше 640 мм. Компания также учитывала грузоподъемность или массу автомобиля.
В ходе тендера транспортная компания получила два надлежащим образом оформленных окончательных предложения. Кроме победителя тендера, компания Stadler с транспортным средством с рабочим названием Stadler Tango NG Praha представила предложение на сумму около 17,77 млрд крон.
DPP располагает примерно 800 трамваями. Около половины вагонов — низкопольные. DPP — крупнейшая муниципальная компания, в которой работает около 11 000 человек и которая отвечает за работу общественного транспорта. Трамваи обслуживают 35 линий. В прошлом DPP приобрела у компании Škoda Transportation трамваи For City грузоподъемностью 15 т.
По словам Шабика, компания опубликует, как именно будут выглядеть трамваи, после истечения срока рассмотрения возражений. Стоимость одного трамвая составляет 82,5 млн крон. В дополнение к 20 трамваям, которые появятся в Праге в 2025 году, DPP примет еще 20 трамваев в 2026 году. DPP оценивала вагоны, в частности, по тому, есть ли у них электромагнитные тормоза, экологически чистый хладагент в кондиционере или колеса меньше 640 мм. Компания также учитывала грузоподъемность или массу автомобиля.
В ходе тендера транспортная компания получила два надлежащим образом оформленных окончательных предложения. Кроме победителя тендера, компания Stadler с транспортным средством с рабочим названием Stadler Tango NG Praha представила предложение на сумму около 17,77 млрд крон.
DPP располагает примерно 800 трамваями. Около половины вагонов — низкопольные. DPP — крупнейшая муниципальная компания, в которой работает около 11 000 человек и которая отвечает за работу общественного транспорта. Трамваи обслуживают 35 линий. В прошлом DPP приобрела у компании Škoda Transportation трамваи For City грузоподъемностью 15 т.
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13 НОЯБРЯ 2023
18:30
667
13 НОЯБРЯ 2023
13:01
1136
13 НОЯБРЯ 2023
08:41
2578
12 НОЯБРЯ 2023
17:23
1023
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.