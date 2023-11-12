Прага закупит у Škoda Transportation 200 трамваев. Во сколько это обойдется?

В предмет тендера также вошли вспомогательные услуги, то есть поддержка и развитие программных функций транспортных средств, предоставление лицензии на программное обеспечение для диагностики неисправностей трамваев, техническая документация на транспортные средства, обучение персонала DPP и 10 комплектов запасных частей.



По словам Шабика, компания опубликует, как именно будут выглядеть трамваи, после истечения срока рассмотрения возражений. Стоимость одного трамвая составляет 82,5 млн крон. В дополнение к 20 трамваям, которые появятся в Праге в 2025 году, DPP примет еще 20 трамваев в 2026 году. DPP оценивала вагоны, в частности, по тому, есть ли у них электромагнитные тормоза, экологически чистый хладагент в кондиционере или колеса меньше 640 мм. Компания также учитывала грузоподъемность или массу автомобиля.



В ходе тендера транспортная компания получила два надлежащим образом оформленных окончательных предложения. Кроме победителя тендера, компания Stadler с транспортным средством с рабочим названием Stadler Tango NG Praha представила предложение на сумму около 17,77 млрд крон.



DPP располагает примерно 800 трамваями. Около половины вагонов — низкопольные. DPP — крупнейшая муниципальная компания, в которой работает около 11 000 человек и которая отвечает за работу общественного транспорта. Трамваи обслуживают 35 линий. В прошлом DPP приобрела у компании Škoda Transportation трамваи For City грузоподъемностью 15 т.