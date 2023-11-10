Цена биткоина сейчас превышает все ожидания
10 ноября 2023
18:00
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Цена криптовалюты биткоин сегодня существенно растет. Во второй половине дня она ненадолго превысила отметку 37 750 долларов (почти 865 000 крон), что стало самым высоким показателем с мая прошлого года. По мнению аналитиков, сказывается информация о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) к следующей пятнице рассмотрит 12 заявок на создание спотовых биткоин-фондов на бирже (ETF). По словам источника специализированного сайта CoinDesk, комиссия начала обсуждение с компанией Grayscale деталей ее заявки на преобразование своего продукта GBTC в биткоин-ETF.
По данным CoinDesk, незадолго до 15:30 по среднеевропейскому времени биткоин подорожал более чем на 6% и находился в районе отметки 37 547 долларов. Цена второй по величине криптовалюты — эфира — за последние сутки выросла на 2,7% и составила примерно 1 941 долларов.
Интерес к биткоину подогревается ожиданиями того, что биткоин-ETF скоро будет одобрен в США. С начала этого года биткоин подорожал более чем на 120%, но все еще заметно слабее по сравнению с максимумом конца 2021 года, когда он достиг почти 69 000 долларов США.
Аналитики Bloomberg Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас считают, что одобрение всех заявок к следующей пятнице имеет лишь небольшой шанс. Однако, по их мнению, вероятность того, что они будут одобрены к 10 января, составляет уже 90%.
Интерес к биткоину подогревается ожиданиями того, что биткоин-ETF скоро будет одобрен в США. С начала этого года биткоин подорожал более чем на 120%, но все еще заметно слабее по сравнению с максимумом конца 2021 года, когда он достиг почти 69 000 долларов США.
Аналитики Bloomberg Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас считают, что одобрение всех заявок к следующей пятнице имеет лишь небольшой шанс. Однако, по их мнению, вероятность того, что они будут одобрены к 10 января, составляет уже 90%.
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