Цена биткоина сейчас превышает все ожидания

По данным CoinDesk, незадолго до 15:30 по среднеевропейскому времени биткоин подорожал более чем на 6% и находился в районе отметки 37 547 долларов. Цена второй по величине криптовалюты — эфира — за последние сутки выросла на 2,7% и составила примерно 1 941 долларов.



Интерес к биткоину подогревается ожиданиями того, что биткоин-ETF скоро будет одобрен в США. С начала этого года биткоин подорожал более чем на 120%, но все еще заметно слабее по сравнению с максимумом конца 2021 года, когда он достиг почти 69 000 долларов США.



Аналитики Bloomberg Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас считают, что одобрение всех заявок к следующей пятнице имеет лишь небольшой шанс. Однако, по их мнению, вероятность того, что они будут одобрены к 10 января, составляет уже 90%.