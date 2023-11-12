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Чехия — больной человек Европы, пишет Die Welt

Новости 420on
13 ноября 2023
08:41
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Чехия — единственная страна ЕС, которая еще не оправилась от спада после пандемии. Экономическая модель страны устарела, и экономисты предупреждают о ловушке роста, пишет в субботу немецкая газета Die Welt.
«Это решение вызывает разочарование в Чехии — но оно вписывается в общую картину. На прошлой неделе концерн Volkswagen отменил планы по строительству нового завода по производству аккумуляторов вблизи чешского города Пльзень», — сообщила в субботу немецкая газета Die Welt. 
 
Несмотря на длительные переговоры с чешским правительством, гигантская фабрика по производству аккумуляторов для электронных автомобилей в Чехии построена не будет. Для чешского правительства это поражение: завод был одним из ключевых проектов его экономической политики. 
 
«Чехия сейчас — настоящий больной человек Европы. Самое впечатляющее доказательство состоит в том, что чешская экономика — единственная из 27 стран ЕС, которая до сих пор не полностью оправилась от спада, вызванного коронавирусным кризисом», — отмечает газета. 
 
Отсутствие восстановления после пандемии можно объяснить рядом факторов: чешские компании не отличаются особой энергоэффективностью производства и поэтому сильно пострадали от энергетического кризиса после вторжения России в Украину. 
 
Центральный банк Чехии очень рано повысил процентные ставки, сознательно замедляя темпы роста экономики для борьбы с инфляцией, чрезвычайно высокой по европейским меркам. 
 
И в отличие от других европейских стран, в том числе центрально- и восточноевропейских, правительство также очень осторожно относится к энергетике, резюмирует Die Welt. 
 
Чешская торговая палата забила тревогу еще летом 
 
Расследование, проведенное Чешской торговой палатой в августе, поразило общественность. В нем содержалось предупреждение о том, что экономика страны рискует оказаться зажатой между конкуренцией со стороны более бедных стран с низкой оплатой труда и богатых высокотехнологичных стран, таких как соседняя Германия. 
 
«Чешская Республика находится на главном переломном этапе в своей современной истории», — говорится в экономическом анализе, подготовленном по заказу палаты. 
 
«Она исчерпала все прежние факторы роста, утратила конкурентные преимущества и попала в так называемую ловушку среднего дохода», — говорится далее в анализе. 
 
Китай, Бразилия и Албания — это страны со средним уровнем дохода, а Чехия находится в другой лиге. По мировым меркам это высокоразвитая, процветающая индустриальная страна с доходом на душу населения, составляющим 87% от среднего показателя по ЕС. 
 
Чехии нужна новая экономическая модель 
 
Die Welt приводит диагноз Кристофа Крулиша, научного сотрудника Международной ассоциации в Праге. 
 
«Экономика слишком дорогая, чтобы конкурировать с более дешевыми странами с низкой заработной платой, но еще недостаточно технологически развитая, чтобы идти в ногу с технологически развитыми странами, такими как соседняя Германия», — сказал Крулиш. 
 
Чехии нужна новая экономическая модель, полагают эксперты. 
 
Хорошо обученная рабочая сила, обладающая техническими знаниями, и низкая стоимость рабочей силы долгое время обеспечивали рост. Однако в какой-то момент эта модель достигнет своего предела. Как только благосостояние и заработная плата достигнут уровня Западной Европы, важное конкурентное преимущество исчезнет. Чешской экономике пока не удалось перейти к производству с более высокой добавленной стоимостью. 
 
При взгляде назад становится ясно, что двигатели роста в Чехии исчерпали себя уже давно. С 2009 года чешская экономика стала оторвана от развития соседних стран. 
 
В то время как Германия в «золотое десятилетие» перед пандемией демонстрировала рекордные показатели, а Польша наращивала экономическую мощь, Чехия теряла позиции в экономической гонке. 
 
В результате благосостояние застопорилось, а цель догнать по уровню благосостояния Западную Европу отступает. Например, Польша с 2009 года сократила разрыв в доходах на душу населения с ЕС на одну пятую. А вот Чехия за тот же период сократила разрыв всего на 4%, отмечает Die Welt. 
 
В конце статьи немецкая газета приводит слова представителя Торговой палаты: «Если нынешние тенденции сохранятся, в ближайшие годы Польша может обогнать Чехию». Такое развитие событий было немыслимо еще десять лет назад, заключает Die Welt. 
экономика кризис Чехия
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Комментарии:
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Dz 13 ноября 2023 09:17
Ну вот и трандец Чехии.
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MskPaxa 13 ноября 2023 11:51
Если не будет дурой и повернется к России, все будет хорошо. Пора бы понять, что ими любимая америка подталкивает их, как и другие страны ЕС к краху экономики.
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