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Насколько подорожала электроэнергия для обычных людей — обзор по странам Европы

Анастасия Князева
13 ноября 2023
18:30
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Во время прошлогоднего отопительного сезона 68% чехов платили за электроэнергию значительно больше, чаще всего на 20-60%. Примерно у 15% людей платежи выросли более чем на 100%. Таким образом, Чехия вошла в число стран с самым высоким ростом цен на энергоносители в Европе. Таковы данные исследования, проведенного компанией Resideo в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Согласно его результатам, рост цен на энергоносители вынуждает потребителей экономить, особенно на электричестве и отоплении.
Значительное увеличение стоимости энергоносителей, на десятки процентов, было отмечено практически во всех странах региона Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в исследовании, проведенном в конце августа — начале сентября среди выборки из более чем 500 домовладельцев в Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Больше всего людей заявили о подобном увеличении расходов в Польше — около 77%. За ней следуют Румыния — 74% и Чехия — 68%. Большинство людей также стали больше платить за электроэнергию в Венгрии и Словакии.
 
Кроме того, в Чехии отмечена самая высокая доля максимального роста цен по сравнению с другими странами: 15% чехов заявили, что в течение отопительного сезона их расходы выросли на 100% и более.
 
В связи с ростом цен на энергоносители большинство чехов изменили свой уровень жизни и начали экономить. По данным опроса, чаще всего люди экономят на электроэнергии: 88% респондентов сократили ее потребление. Около 68% также сократили расходы на отопление. Подобным образом был затронут весь регион Центральной и Восточной Европы. По мнению Станислава Прокеша из компании Resideo, в настоящее время домохозяйства гораздо больше интересуются возможностями энергосберегающих решений, которые позволяют значительно сократить расходы и не тратить энергию впустую. «Согласно результатам опроса, чехи по-прежнему склонны экономить энергию, например, надевая больше одежды, но есть и другие способы сделать это. Все больше людей решают проблему путем модернизации существующей системы отопления, то есть путем ее эффективного регулирования», — сказал он.
 
Помимо энергии, чехи экономят и на расходах на воду (53% респондентов), развлечения (51%), питание (41%) и поездки (41%).
 
В этом отопительном сезоне потребители, по данным опроса, экономят уже немного меньше. Менее половины респондентов обеспокоены ростом расходов на отопление. 
Чехия
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