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Суд одобрил выплату 57 млрд крон кредиторам Sberbank CZ. Когда начнутся выплаты?

Новости 420on
14 ноября 2023
09:00
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Городской суд Праги 13 ноября одобрил выплату 57 млрд крон примерно 16 000 кредиторам обанкротившегося банка Sberbank CZ в форме частичного распределения. Все группы кредиторов могут получить 95% своих требований в течение двух месяцев. Это следует из информации, опубликованной в реестре неплатежеспособности.
В конце августа прошлого года Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ. В начале мая Чешский национальный банк отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций, а затем Пражский городской суд отправил банк на ликвидацию. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ в связи с оттоком вкладов после начала вторжения России в Украину. 
 
Выплаты могут начаться в середине декабря этого года. После вынесения решения суда в понедельник начнется 15-дневный период для возможного обжалования. Если никто из кредиторов не будет возражать против этого процесса, то конкурсный управляющий Иржина Лужова, согласно ее предыдущим заявлениям, начнет выплаты как можно скорее. 
 
В соответствии с системой гарантий финансового рынка, физические лица и малые и средние предприятия получат в итоге 100% требований, а крупные предприятия и муниципалитеты — не менее 95%. 
 
Клиенты с вкладами до 100 00 евро, или примерно 2,5 млн крон, уже получили выплаты от Системы гарантирования финансового рынка. К настоящему времени через отделения Komerční banka свои вклады на общую сумму 25 млрд крон получили более 87 000 клиентов Sberbank CZ. Система гарантирования начала выплату возмещения по вкладам обанкротившегося Sberbank CZ 9 марта 2022 года, через семь рабочих дней после краха банка. 
Чехия банки Сбербанк банкротство
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