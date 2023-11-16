Обзор: что происходило с чешскими ценами в последнее время?

Снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции в годовом исчислении замедлилось в октябре до 9,7% с 13,4% в сентябре. Цены на зерновые культуры снизились на одну десятую часть, а на скот — на 9,4%. Масличные и зерновые культуры подешевели примерно на треть. Молоко по сравнению с октябрем прошлого года подешевело почти на пятую часть, а мясо птицы — на 5,6%. С другой стороны, статистики зафиксировали рост цен на фрукты и картофель, которые выросли более чем на 40%. В месячном исчислении цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре выросли на 4,2%.



В промышленности рост цен в годовом исчислении замедлился до 0,2% с 0,8% в сентябре. Например, цены на электроэнергию, газ, пар и кондиционированный воздух выросли по сравнению с предыдущим годом. Цены на уголь выросли более чем на 60%. Напротив, цены на кокс, нефтепродукты и основные металлы снизились. В месячном исчислении цены производителей промышленной продукции снизились на 0,1%.



По оценкам статистиков, цены на строительные работы в октябре выросли на 3,6% в годовом исчислении, тогда как в сентябре — на 4%. Материалы и изделия для строительной отрасли подешевели на 0,7% по сравнению с прошлым годом. В месячном исчислении цены на строительные работы выросли на 0,2%, а цены на материалы и изделия, потребляемые в строительном секторе, снизились на полпроцента по сравнению с сентябрем.



В сфере рыночных услуг для предприятий статистики зафиксировали рост цен в годовом исчислении на 5,3% после сентябрьского показателя в 5,1%. Цены на услуги по трудоустройству выросли на пятую часть, а на почтовые и курьерские услуги — на 13,2%. В месячном исчислении услуги для предприятий подорожали на 0,3%. По сравнению с сентябрем выросли цены на услуги рекламы и маркетинговых исследований, а также на юридические и бухгалтерские услуги.