«Доступное богатство для каждого»: инновационное решение проблемы неравенства в распределении имущества

Математическая модель позволяет оценить эффективность различных мер, способных изменить соотношение между бедными и богатыми. Пользователям предоставляется выбор из предложенных вариантов и возможность увидеть, насколько эффективно каждая из мер может повлиять на тенденцию к уменьшению неравенства.

Результаты моделирования делают дискуссию более предметной. Например, согласно данным на сайте проекта, обсуждаемый налог на богатство, хоть и приносит дополнительные доходы, но, вероятно, при ставке 1–2% не изменит ситуацию в долгосрочной перспективе. Моделирование также показывает, что эффективность мер была бы выше, если бы молодые люди получали стартовый капитал в размере 10 000 евро и более или если бы каждому гражданину выплачивались государственные дивиденды.

Инициатива поддерживается фондом Robert Bosch Stiftung. По данным Deutsche Welle, около 1,4% всего имущества принадлежит половине населения Германии. Более 60% домов, денежных вкладов и других активов находятся в руках 10% самых богатых жителей страны.

Недавно институт экономических исследований Германии (DIW) представил теорию «изначального наследства» (Grunderbe). Этот подход поддержал уполномоченный правительства по делам восточных земель ФРГ Карстен Шнайдер, предлагая выдавать каждому, достигшему 18 лет, стартовый капитал в размере 20 000 евро.