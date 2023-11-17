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Инфляция в Евросоюзе в октябре снизилась до 3,6%, в Чехии рост цен бьет рекорды

Новости 420on
18 ноября 2023
09:00
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Уровень инфляции в Европейском Союзе в октябре снизился до 3,6%, сообщил Евростат. В Чехии инфляция достигла 9,5% и стала второй по величине среди 27 стран. В Венгрии инфляция была самой высокой — 9,6%.
По данным Чешского статистического управления, годовая инфляция в Чехии в октябре составила 8,5%, однако аналитики предупреждают, что эта цифра выше из-за того, что на инфляцию в октябре прошлого года повлиял льготный тариф на электроэнергию. Они ожидают, что в ближайшие месяцы эти показатели резко снизятся.

В странах еврозоны уровень инфляции снизился до 2,9% с 4,3% в сентябре. Для октября этот показатель совпадает с предварительным отчетом Eurostat, опубликованным в конце октября. Предварительный отчет не содержал данных по всему Европейскому Союзу.

По сравнению с сентябрем инфляция снизилась в 22 государствах-членах ЕС, но выросла в пяти, отмечает Eurostat.

Цены на услуги внесли наибольший вклад в базовую инфляцию в еврозоне в октябре, составив 1,97 процентного пункта. За ней следует категория продуктов питания, алкоголя и табака, вклад которой составил 1,48 процентного пункта.

Самые низкие темпы инфляции в октябре этого года были зафиксированы в Бельгии (-1,7%), Нидерландах (-1,0%) и Дании (-0,4%).

Год назад, в октябре 2022 года, уровень инфляции в странах Европейского союза составлял 11,5%. В Венгрии на тот момент она составляла 21,9%, в Чехии — 15,5%. В зоне евро год назад инфляция составляла 10,6%.
инфляция Еврозона Чехия

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