Чешские банки зарабатывают больше всех в Евросоюзе

Чешские банки - одни из самых прибыльных в ЕС. По показателю рентабельности капитала, который показывает, сколько зарабатывает каждая вложенная коруна, чешские банки занимают даже второе место в ЕС после Венгрии. В прошлом году они заработали в общей сложности 100 млрд крон.





Каждая вложенная крона капитала приносит чешским банкам около 13 геллеров. В то время как во Франции этот показатель составляет всего четыре геллера, а в Германии - 2,2 геллера, о чем свидетельствует анализ ROE (рентабельности собственного капитала), проведенный Helgi Library..





Хотя чистая прибыль Komerční banka за три квартала снизилась по сравнению с прошлым годом на 4,9% до 12,4 млрд крон, KB является одним из самых прибыльных подразделений французской материнской группы Société Générale, что подтвердил Юхелка.





Этому есть несколько причин. Во-первых, клиенты хорошо возвращают деньги. У банков очень низкая стоимость риска. Клиенты чешских банков хорошо возвращают кредиты и контролируют свои расходы, пояснил Юхелка изданию SZ Byznys.





Мало кто берет здесь кредит из чисто спекулятивных соображений. Чешский менталитет таков: в хорошие времена надо экономить, а в плохие - еще больше. Именно в этом кроется ответ на вопрос, почему в чешских банках так много вкладов, как корпоративных, так и домашних, говорит он.





Чешские банки также извлекли выгоду из того, что чехи консервативны и даже во времена высоких процентных ставок держали большую часть своих денег на текущих счетах, по которым банки платят им почти нулевой процент. Однако в этом году ситуация меняется, и деньги на счетах пришли в движение.





Внутри депозитов относительно сильно сократились вклады на текущих счетах, и, с другой стороны, очень сильно выросли фиксированные депозиты, продукты с более высокими процентными ставками. Та часть депозитов, которая росла быстрее всего, находится вне баланса банка и представляет собой инвестиционные фонды, подсчитал Юхелка.





В прошлом году Komerční banka показал рекордные результаты. Станет ли этот год также одним из лучших в истории?





Несколько дней назад мы представили результаты за три квартала, и общая прибыль Komerční banka снизилась более чем на 5%, общая выручка - примерно на столько же. Однако мы можем сказать, что благодаря строгому контролю над расходами и очень хорошему качеству наших активов, другими словами, хорошей способности наших клиентов погашать свои обязательства, мы получили прибыль на уровне более 12 млрд крон.





За девять месяцев вы имеете прибыль в размере более 12 млрд крон. При этом за весь прошлый год она составила почти 18 млрд крон. То есть теперь уже точно можно сказать, что вы не превзойдете прошлогодний показатель чистой прибыли?





Не превзойдем.





Хорошие результаты банков были поддержаны все еще высокими процентными ставками. Чешские банки смогли разместить свои деньги в центральном банке и вложить их в государственные облигации. Но не выиграли ли вы и от того, что чехи были консервативны и даже во времена высоких процентных ставок держали большую часть своих денег на текущих счетах, которые плохо приносят проценты?





В целом рост депозитов в нашем банке составил около 1,2%. Общий объем кредитов, выданных чешским домохозяйствам и предприятиям, составляет около 900 млрд. Что касается депозитов, то относительно сильно упали вклады на текущих счетах, в то время как очень сильно выросли срочные вклады, т.е. продукты с более высокими процентами.





Та часть депозитов, которая росла быстрее всего, находится вне баланса банка и представляет собой инвестиционные фонды.





В любом случае, к моему вопросу о том, зарабатывают ли чешские банки именно потому, что чехи "ленятся" перекладывать свои деньги на более выгодные процентные счета...





В нашем конкретном случае мы получили меньшую доходность, чем в прошлом году. Деньги, которые мы покупаем и которые мы продолжаем кредитовать, стоят дороже, чем раньше.





Опять же, вы сравниваете с рекордным годом, так что прибыль все равно приличная. Чешские банки являются одними из самых прибыльных в ЕС. Если посмотреть на показатель рентабельности капитала (ROE), который показывает, сколько вы зарабатываете на каждую вложенную крону, то чешские банки занимают даже второе место в ЕС по прибыльности. Сразу после Венгрии. Неужели это происходит за счет клиентов?





В бизнесе банков важна процентная маржа, т.е. разница между тем, за что они покупают деньги, и тем, за что они их продают или дают в долг. Процентная маржа по сравнению с Польшей и Венгрией, с которыми мы должны себя сравнивать, самая низкая - около 1,7%, в то время как в Польше и Венгрии она превышает 2%.





Не будем забывать, что, например, западноевропейские банки после 2008 года в значительной степени поддерживались государством, поскольку понесли убытки в связи с мировым финансовым кризисом, а чешскому банковскому сектору не было выделено ни коруны. Благодаря своей капиталоемкости и стабильности чешский банковский сектор сохранил свой размер и обусловленную этим размером прибыльность.





Чешские банки берут с клиентов не больше, чем их зарубежные коллеги?





Достигнутая процентная маржа ниже.





И не взимают ли они более высокие комиссии за некоторые услуги по сравнению с иностранными банками?





У нас процентная маржа ниже. Я не изучал весь состав венгерского и польского рынка с точки зрения комиссий.





Последний раз чешские банки переживали кризис на рубеже тысячелетий. А как вы объясняете высокую рентабельность?





Чешская доходность капитала объясняется тем, что здесь существует стабильный рынок. Банки стабильно привлекают средства и имеют очень низкую стоимость риска. Клиенты чешских банков хорошо расплачиваются и контролируют свои расходы. Показатель, который чешский банковский сектор должен выставить на витрину, - это соотношение расходов и доходов.





Там, в чешской реальности, мы находимся где-то на уровне 40-50%, в то время как банки на Западе - на уровне 60-80%. Чешские банки работают более эффективно. Мы не несем на себе бремя прошлых кризисов, как это делает часть западноевропейского рынка.





И чешская экономика очень осторожна как в секторе домашних хозяйств, так и в секторе бизнеса. Здесь мало кто берет кредиты из чисто спекулятивных соображений. Скорее, чешский менталитет заключается в том, чтобы экономить в хорошие времена и еще больше экономить в плохие. Именно этим объясняется большое количество депозитов в чешских банках, как корпоративных, так и частных. В последний раз этот рынок переживал серьезный кризис на рубеже тысячелетий в 1999-2001 годах, когда чешское государство оказало огромную помощь обанкротившимся чешским банкам.





Являетесь ли Вы, как Komerční banka, самой прибыльной частью французской группы Société Générale?





Безусловно, нет.





Значит, вы один из самых прибыльных?





Мы одни из самых прибыльных.





А как обстоят дела у других крупных банков?





Чистая прибыль Česká spořitelna за первые три квартала этого года снизилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 14,6 млрд крон.





Чистая прибыль ČSOB за тот же период снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,6 млрд крон.





Согласно первоначальным оценкам Министерства финансов, в первый год после введения чрезвычайного налога на банки предполагалось получить около 33 млрд крон. Позднее аналитики ожидали, что сумма составит около 4-5 млрд крон. Рискнете ли Вы предположить, сколько это в итоге составит для всего сектора?





До конца года трудно сделать более квалифицированную оценку. Это те цифры, которые каждый банк в первую очередь сообщает налоговому органу, который занимается сбором налогов. Komerční banka выплатил в государственную казну по первому авансу около 400 млн крон; второй аванс должен быть выплачен где-то в декабре.





Так можно ли предположить, что Komerční banka не заплатит более миллиарда в качестве налога на прибыль?





В случае с Komerční banka очень маловероятно, что это будет миллиард.





Как вы думаете, где была допущена ошибка?





Есть закон о чрезвычайной прибыли. А рентабельность Komerční banka падает, несмотря на то, что за первые три квартала он распустил резервы (деньги, которые банк откладывает из своей прибыли на покрытие, например, убыточной дебиторской задолженности) на сумму в один миллиард. Налог предполагал, что в период с 2023 по 2025 год энергетические, нефтехимические компании и шесть крупнейших банков потенциально получат высокую, пусть и незаслуженную, прибыль. И эта тенденция не подтверждает первоначальную гипотезу.





Крупным банкам действительно удалось избежать налога на прибыль. Они покупали государственные облигации, процентный доход по которым фактически не попадает в налоговую базу. Вы тоже пошли по этому пути?





Мы не проводили никаких операций, которые выходили бы за рамки обычной банковской деятельности.





Я не говорю, что это выходит за рамки.





Нельзя рассуждать о том, что, покупая государственные облигации, банки каким-то образом улучшают свое положение перед тем же правительством, которое, собственно, эти облигации и выпускает. Все происходит с точностью до наоборот. Чехия может использовать эти деньги для инвестиций в развитие инфраструктуры, для выплаты пенсий, зарплаты госслужащим и т.д.





Ипотечные кредиты будут продаваться активнее





Чешские банки уже два года получают приличные прибыли, сначала за счет бума ипотечных кредитов, а затем за счет повышения процентных ставок. По оценкам Чешского национального банка, показатели чешской экономики должны снизиться на 0,4% в этом году и вырасти на 1,2% в следующем. На что вы рассчитываете в следующем году?





Наши макроэкономисты немного более скептичны с точностью до запятой в этом году и немного более оптимистичны в следующем. Я бы поостерегся делать скоропалительные выводы о том, что ЦБ РФ снизит процентные ставки очень быстро и очень скоро, но можно предположить, что ипотечных кредитов будет продаваться больше, чем в этом году.





Когда ставки пойдут вниз, где-то в течение следующего года, как быстро будут падать проценты по депозитным счетам? Не будете ли вы медлить так же, как медлили после повышения ставок, когда нужно было повысить клиентам проценты по вкладам?





Рынок покажет. Я уверен, что кто-то один отколется первым, а остальные присоединятся.