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Сколько жителей Чехии имеют задолженности в связи с инфляцией
21 ноября 2023
18:30
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Способность чехов погашать свои долги в этом году несколько улучшилась. На конец сентября просроченную задолженность имели 4,53% взрослого населения по сравнению с 4,94% годом ранее и 5,15% к концу 2021 года. Это положительная динамика, несмотря на то, что стоимость жизни населения растет из-за высокой инфляции.
Наибольшая доля должников приходится на Устецкий край, где 9,32% взрослых имеют просроченную задолженность. За ним следует Карловарский край с 7,94%. Лучше всего ситуация в Злинском крае с 2,79% и на Высочине с 2,8%. Об этом сообщила ассоциация Solus, которая ведет реестр должников банков, небанковских учреждений, операторов и поставщиков энергии.
Общее число людей, имеющих просроченную задолженность, в третьем квартале этого года сократилось на 2 000 человек и составило 406 000. Сумма задолженности осталась на уровне 30,7 млрд крон.
«Еще 15 лет назад в реестре было более миллиона граждан с просроченной задолженностью. С развитием ответственного кредитования число таких лиц уменьшается. Это связано с прекращением взыскания долгов со стороны кредиторов или урегулированием задолженности со стороны клиента», — говорит Ян Стопка, секретарь ассоциации.
Расходы растут, сбережения убывают
По его словам, небольшое снижение количества должников происходит даже несмотря на то, что растет число новых записей в реестре потребителей.
В этом году компании внесли в реестр 79 000 человек с новой просроченной задолженностью. У 37 000 человек на тот момент уже была зафиксирована другая просроченная задолженность. Оставшиеся 42 000 человек не имели записи в реестре. Только в этом году у них возникли проблемы с оплатой долгов.
Общее число людей, имеющих просроченную задолженность, в третьем квартале этого года сократилось на 2 000 человек и составило 406 000. Сумма задолженности осталась на уровне 30,7 млрд крон.
«Еще 15 лет назад в реестре было более миллиона граждан с просроченной задолженностью. С развитием ответственного кредитования число таких лиц уменьшается. Это связано с прекращением взыскания долгов со стороны кредиторов или урегулированием задолженности со стороны клиента», — говорит Ян Стопка, секретарь ассоциации.
Расходы растут, сбережения убывают
По его словам, небольшое снижение количества должников происходит даже несмотря на то, что растет число новых записей в реестре потребителей.
В этом году компании внесли в реестр 79 000 человек с новой просроченной задолженностью. У 37 000 человек на тот момент уже была зафиксирована другая просроченная задолженность. Оставшиеся 42 000 человек не имели записи в реестре. Только в этом году у них возникли проблемы с оплатой долгов.
Более половины зарегистрированных в этом году людей исправно выплачивали долги в течение последних 12 месяцев. «Речь не идет о людях, которые заведомо не платят по счетам. Вероятно, это отражает рост стоимости жизни и истощение финансовых запасов потребителей», — сказал Стопка, имея в виду текущую инфляцию и рост цен на жилье и продукты питания.
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