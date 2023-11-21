Сколько жителей Чехии имеют задолженности в связи с инфляцией

Наибольшая доля должников приходится на Устецкий край, где 9,32% взрослых имеют просроченную задолженность. За ним следует Карловарский край с 7,94%. Лучше всего ситуация в Злинском крае с 2,79% и на Высочине с 2,8%. Об этом сообщила ассоциация Solus, которая ведет реестр должников банков, небанковских учреждений, операторов и поставщиков энергии.



Общее число людей, имеющих просроченную задолженность, в третьем квартале этого года сократилось на 2 000 человек и составило 406 000. Сумма задолженности осталась на уровне 30,7 млрд крон.



«Еще 15 лет назад в реестре было более миллиона граждан с просроченной задолженностью. С развитием ответственного кредитования число таких лиц уменьшается. Это связано с прекращением взыскания долгов со стороны кредиторов или урегулированием задолженности со стороны клиента», — говорит Ян Стопка, секретарь ассоциации.



Расходы растут, сбережения убывают



По его словам, небольшое снижение количества должников происходит даже несмотря на то, что растет число новых записей в реестре потребителей.



В этом году компании внесли в реестр 79 000 человек с новой просроченной задолженностью. У 37 000 человек на тот момент уже была зафиксирована другая просроченная задолженность. Оставшиеся 42 000 человек не имели записи в реестре. Только в этом году у них возникли проблемы с оплатой долгов.



Более половины зарегистрированных в этом году людей исправно выплачивали долги в течение последних 12 месяцев. «Речь не идет о людях, которые заведомо не платят по счетам. Вероятно, это отражает рост стоимости жизни и истощение финансовых запасов потребителей», — сказал Стопка, имея в виду текущую инфляцию и рост цен на жилье и продукты питания.