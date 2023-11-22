Конец жесткой экономии не за горами, полагают в Центробанке Чехии

Инфляционная волна, прокатившаяся по Чехии, привела к сильнейшему обнищанию населения за всю современную историю страны. По мнению Карины Кубелковой, теперь это должно остаться позади.





«Люди почувствуют изменения на своих счетах, в своей повседневной жизни. Уже в первом квартале — полугодии инфляция будет снижаться очень быстро, а рост заработной платы, конечно, будет выше инфляции», — сказала советник. Однако, по ее словам, в январе еще возможен ценовой шок.





Заработная плата в Чехии продолжает расти, но из-за высокой инфляции мы можем купить на нее меньше. Реальные зарплаты (т.е. не количество денег как таковых, а их реальная стоимость — ред.) падают уже семь кварталов подряд. Они вернулись на пять лет назад, к уровню 2018 года. Но сейчас ситуация должна измениться.





«Поскольку инфляция в следующем году будет снижаться очень быстро, то и реальные зарплаты будут расти. Мы ожидаем, что вместе с ней постепенно восстановится и потребление домохозяйств», — говорит в интервью SZ Byznys Карина Кубелкова, член правления Чешского национального банка. В качестве фундаментальной проблемы экономики эксперты называют тот факт, что чехи мало покупают. По мнению советника, люди перестанут беднеть уже весной следующего года.





«Они почувствуют эти изменения на своих счетах, в своей повседневной жизни. Уже в первом квартале в первом полугодии инфляция будет снижаться очень быстро, и рост заработной платы, конечно, будет выше этой инфляции. Данные по заработной плате очень запаздывают», — сказала Кубелкова.





Но еще до этого январская переоценка цен в магазинах и сфере услуг может нанести удар по чешским домохозяйствам. Особенно это касается энергоносителей. По мнению Кубелковой, цены в январе могут оказаться выше, чем ожидает ЧНБ.





«Январская переоценка — это большая неопределенность, она очень тесно связана с инфляционными ожиданиями как домохозяйств, так и компаний. В нашем прогнозе мы рассчитываем на некоторую ревальвацию, но реальность, конечно, может быть иной. Это один из факторов, который, безусловно, учитывался, по крайней мере, при принятии последних решений по денежно-кредитной политике. Ревальвация может быть значительно выше», — сказала Кубелкова. «Мы обеспокоены январскими событиями», — добавила она в интервью. Переоценка сырьевых товаров всегда происходит на рубеже года.





Последний раз совет директоров принимал решение по ставкам в начале ноября и оставил ставки на том уровне, на котором они находились последние 16 месяцев. На уровне 7%. Только двое из семи членов совета — заместитель управляющего Ян Фрайт и Томаш Холуб — высказались за снижение ставок. А на декабрьском заседании перед Рождеством изменения могут и не произойти.





По мнению Карины Кубельковой, сейчас мы находимся на переломном этапе: «И именно вокруг этих переломных моментов возникает наибольшая неопределенность, наибольшие риски. Сейчас эти риски стали еще больше. Пока еще очень трудно предсказать, как компании воспримут развитие цен на энергоносители в начале следующего года и как они воплотят это в своих ценах. Как будут выглядеть переговоры по зарплате?».





Чешский национальный банк также только что опубликовал данные о динамике оттока дивидендов за рубеж. В этом году он достиг рекордного уровня, существовавшего до начала холодной войны. С января по август, по предварительным данным ЧНБ, за границу было выведено более 286 млрд крон в виде дивидендов и процентов. Это самый высокий показатель среди стран Вышеградской четверки.





Однако, как отмечает Кубелкова, ежегодно в Чехию поступает больше капитала, чем выводится. «Ежегодно в Чехию происходит чистый приток капитала. Отток дивидендов, конечно, самый высокий среди стран V4, но отнюдь не самый высокий во всем Европейском Союзе. Если сравнивать нас с Польшей и Венгрией, то мы являемся меньшей по размеру и очень открытой экономикой. По сравнению с ними отток дивидендов у нас выше по отношению к ВВП, но мы не воспринимаем это как трагедию», — говорит Кубелкова.





«Есть исторические причины, такие как приватизация или продажа государственных активов, а также это связано с жизненным циклом инвестиций. Сейчас они зарабатывают, поэтому возвращают дивиденды владельцам. Но, конечно, это связано и с тем, что владельцы некоторых компаний имеют свои штаб-квартиры на Кипре», — говорит Кубелкова, бывший аналитик Торговой палаты.





Отток дивидендов в Чехию также несколько ускорился по сравнению с прошлым годом. Компании здесь заработали больше по сравнению с предновогодними годами. «В этом году прибыль была выше, у компаний была несколько выше маржа, поэтому и отток дивидендов выше», — поясняет Кубелкова.





Отток дивидендов иногда воспринимается в Чехии как несправедливость или даже как эксплуатация «бедной Чехии богатым Западом». Приток иностранных инвестиций в Чехию во время переходного периода в 90-х годах позволил ей развиваться. Без этих первоначальных инвестиций Чехия, вероятно, была бы беднее.





«Существует компонент функционирующей рыночной экономики. В то же время это определенный риск для Чехии. Если на основных экспортных рынках, особенно в Германии, дела идут не очень хорошо, это легко передается Чехии».