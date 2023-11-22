Чешской экономике жизненно необходим рестарт

Чешская экономика — единственная в Европейском союзе — до сих пор не смогла вернуться в состояние, предшествующее пандемии. Именно поэтому немецкая газета Die Welt недавно назвала нас «больным человеком Европы». По мнению газеты, чешская экономическая модель устарела и страна оказалась в ловушке. В этом году представители компаний и работники также попытались обратить внимание правительства на то, что мы начинаем значительно проигрывать другим европейским странам, и призвали кабинет министров к немедленным действиям.

По мнению главы Торговой палаты Зденека Заичека, ситуация действительно серьезная, но у нас еще есть шанс что-то сделать.

– Мы доказали это в 90-е годы, когда после ноября 1989 года мы были первыми европейскими производителями. Появилось поколение предпринимателей, бизнесменов, но также и деятелей общественной жизни, у которых было представление о том, куда двигаться, они вложили в это много энергии. Мы жили за счет нее 30 лет, и сейчас она иссякла. Поэтому нам нужно снова сказать: «Давайте разгонимся, давайте двигаться дальше».

По мнению экономистов Международного валютного фонда (МВФ), Чехия в этом году не выйдет на докризисный уровень. Более того, эксперты прогнозируют слабый экономический рост страны в следующем году. Промышленность, которая уже несколько месяцев подряд переживает спад, а с января столкнулась еще и со скачком цен на энергоносители, также говорит о том, что этот год будет годом сложных испытаний.

– Действительно ли Чехия заслуживает такого плохого рейтинга? Почему проблемы отечественной экономики только недавно стали предметом активного обсуждения? И каков рецепт их решения со стороны Торговой палаты? Насколько серьезна, на ваш взгляд, сложившаяся ситуация?

– Впервые за 30 лет все деловые круги, организации работодателей сказали, что стоит провести совместное мероприятие, и, похоже, мы продолжим проводить мероприятия под названием «Чехия на перекрестке». Мы хотели символически сказать, что, по нашему мнению, сейчас мы стоим на воображаемом перекрестке, где мы должны решить, в каком направлении двигаться и с какой скоростью.

Мы как бы застыли на месте. И это не год и не два, это, может быть, последние 10–12 лет, когда, возможно, стоило бы гораздо больше думать о том, куда движется экономика Европы, мира. А она куда-то движется. Будь то трансформация промышленности, производства, но с этим также связаны автоматизация, роботизация, цифровизация. И мы должны срочно сказать: «Да, это правильное направление, давайте двигаться в этом направлении, и нам придется чем-то пожертвовать ради этого». Ничего бесплатного не бывает.

– Что произошло? Почему разговоры о том, что Чехия находится на перепутье, стали темой для обсуждения в последнее время?

– Важно сказать, что, с нашей точки зрения, ситуация серьезная. Прежде всего период ковида и, в конечном счете, кризис цен на энергоносители, который произошел осенью прошлого года и переходит в этот год, показали, что медлить нельзя.

У нас есть ряд стратегических направлений, которые мы определили, провели анализ наших сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей. Это энергетика и доступная электроэнергия. Это транспортная сеть, логистика, будь то сеть автомобильных дорог или железных дорог, высокоскоростных линий. Это инфраструктура передачи данных, которая необходима для бизнеса, для транспорта, для энергетики. Это арендное жилье, которого в Чехии очень мало.

Есть и другие инвестиции, которые нас сейчас очень волнуют. Начнем с рынка труда: нам нужно больше работников. Как с точки зрения мобилизации нашей внутренней рабочей силы, (...) так и с точки зрения того, что мы не можем обойтись без иностранных рабочих в Чешской Республике. И мы должны найти способ привлекать таких работников в нужное время и быстрее и стабилизировать их здесь, в нашей стране. Далее — образование, наука, исследования и инновации, где у нас также имеются серьезные недостатки, и нам необходимо разбудить эту сферу. Наконец, бюрократия. Оказывается, во многих случаях мы ее совершенствуем, но, европейское законодательство здесь, в Чехии, все больше сковывает нас и усложняет нашу жизнь.

Так чешские правительства проспали по крайней мере последние 10 лет. Но я думаю, что, конечно, можно было остановиться и сказать: «Мы не можем просто смотреть на то, что будет через год, что будет через два года, что будет в следующем семестре, но давайте посмотрим, что Чешская Республика должна будет уметь делать через 10, 15, 20 лет».

– Немецкая газета Die Welt написала комментарий, который долго обсуждался в чешских СМИ, и назвала Чехию больным человеком Европы, ссылаясь на то, что мы единственная экономика, которая до сих пор не достигла того уровня до пандемии. Заслуживаем ли мы такой оценки?

– Даже в той сложной ситуации, в которой мы находимся, можно смотреть на нее как на плохую, и нас оценивают плохо, а можно смотреть на нее как на возможность. И мы вместе с нашими коллегами из ассоциаций работодателей-предпринимателей сказали себе, что мы не будем делать вид, что ничего не происходит, и мы также сказали это премьер-министру, который приехал на нашу конференцию. Он представил свое видение того, куда, по его мнению, мы должны двигаться.

Должен сказать, что нас очень порадовало то, что во многих областях, я бы даже сказал, на 70–80% эти мнения совпадают с тем, куда мы сами хотим направить наши усилия. Мы говорим: «Это прекрасно, у нас одинаковые взгляд, но, пожалуйста, давайте очень быстро начнем делать эти шаги. Потому что мир вокруг нас не ждет, и другие страны Европы тоже не ждут, они работают над своим экономическим ростом и создают возможности для того, чтобы он взлетел в это будущее. А мы, похоже, стоим на месте».

– Но не слишком ли много депрессии в общественной дискуссии? До какого момента депрессия и плохие новости, которые могут подтолкнуть нас к лучшей работе, остаются здоровым дискурсом, а когда начинают утомлять и демотивировать?

– Да, если горевать и рисовать завтрашний день в черных красках, он будет черным. Но только от нас зависит, сможем ли мы сказать: «У нас есть свет в конце тоннеля, давайте пойдем к нему». Я не сомневаюсь, что мы сможем это сделать. Я вообще не сомневаюсь, что здесь есть люди, способные потянуться, выпрямиться, ужать траты, сократить какие-то вещи в бизнесе или в личной жизни. И мы доказали это в 90-е годы, когда мы были лидером среди европейских стран после ноября 1989 года, мы были впереди, было поколение предпринимателей, бизнесменов, общественных деятелей, которые имели представление о том, куда двигаться, которые вложили в это много энергии.

Мы фактически жили за счет этого 30 лет, а теперь все исчерпано, это реальность первых 10 лет экономических преобразований, восстановления бизнеса. Давайте поймем, что мы после 1989 года фактически полностью перезапускали бизнес, не то что в Польше, где все-таки были мелкие предприниматели. Или в Венгрии. Здесь не было ничего, и малая приватизация, и последующая большая приватизация действительно бросили нас в карусель рыночной экономики, но мы прекрасно с ней справились, мы действительно ехали на волне огромной надежды догнать Запад, а теперь мы потеряли дыхание. Нам нужно снова сказать себе: «Давайте еще раз поднажмем, давайте двигаться дальше».

– В какой степени нынешнее положение дел определяется положением дел в соседних странах? Потому что, конечно, чешская экономика очень ориентирована на экспорт и зависит от того, что происходит вокруг нас, особенно в Германии.

– После революции в рамках Совета экономической взаимопомощи мы были зависимы от цепочек спроса и предложения, которые были в большей степени ориентированы на Восток. И все же мы сумели изменить свою проэкспортную политику на Запад и, естественно, направили ее на наших ближайших соседей. И нашим естественным партнером, сильной экономикой, которая нуждалась в нашей продукции, в наших услугах, была Германия. Эта зависимость велика, и до сих пор мы являемся экспортной экономикой. Мы должны стараться больше расширяться и искать другие рынки, где мы могли бы диверсифицировать наши экспортные усилия. Что касается правительства, то оно действительно очень привержено проэкспортной политике посредством личных поездок, будь то поездки министров с бизнесменами или поездки премьер-министра. Президент также принимает в этом участие. Именно так, на мой взгляд, должна выглядеть активная государственная политика, направленная на оказание помощи предпринимателям в освоении новых рынков.

– Какие планы и предложения есть у ТПП для скорейшего улучшения ситуации? Положительной новостью является создание правительственной комиссии по стратегическим инвестициям, в рамках которой мы участвуем в обсуждениях, имеем возможность вносить предложения.

– В чешской политике хорошо получается создавать комитеты и комиссии, да. Первый результат уже позади. Внесены поправки в линейный закон, которые должны ускорить строительство дорог, автомагистралей, железных дорог, линий электропередач и т.д., и в настоящее время мы добавили к нему некоторые поправки, в том числе и по нашему предложению, которые должны ускорить подготовку к строительству. Мы, в отличие от других стран, очень долго боролись с тем, что подготовка и разрешение на строительство некоторых транспортных сооружений занимает восемь-десять лет, и это одна из причин, почему мы отстаем. Если сейчас в парламенте есть закон, давайте его менять, давайте делать это сейчас.

– Есть ли еще какие-то шаги, которые уже сделаны за последние полгода?

– Мы находимся на очень продвинутой стадии переговоров в рабочей группе с Министерством труда и социальных дел, Министерством внутренних дел по активизации рынка труда, по мобилизации чешской рабочей силы, но в то же время по режиму прихода большего количества иностранных рабочих в чешскую промышленность. Ведь если сегодня предприниматели не хотят расширять здесь свое производство или иностранные инвесторы не хотят открывать здесь предприятия, то это, в частности, связано с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Сегодня мы говорим не о менее квалифицированной рабочей силе, а наоборот, о высококвалифицированной рабочей силе. Это то, что нам необходимо изменить.