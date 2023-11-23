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Опасные займы: берете кредит в 50 тысяч на год? Переплатите до 180 тысяч
23 ноября 2023
17:00
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Организация Člověk v tísni опубликовала сравнительный анализ компаний, предоставляющих кредиты, и предостерегает от трех уловок. Наиболее опасны так называемые бизнес-кредиты, на которые не распространяется ряд гарантий.
В течение последних нескольких лет Дэвид Борхес, банкир чешской гуманитарной организации Člověk v tísni, и его коллеги пытаются усовершенствовать рынок кредитования.
Основным инструментом для этого стал рейтинг поставщиков потребительских кредитов, получивший официальное название «Индекс ответственного кредитования». Идея проста: сравнить условия предоставления типового кредита в размере 50 000 чешских крон на 12 месяцев.
Главный вывод этого года: можно переплатить менее 3 000 крон, но можно и 183 000 крон в зависимости от того, кто предоставляет кредит.
Однако в этом году в дополнение к сравнению кредитов, которое уже седьмой год подряд помогает потребителям сориентироваться в кредитах в преддверии Рождества, прилагается серьезное предупреждение.
Дэвид Борхес говорит об эпицентре катастрофы. По его словам, угроза заключается в предложении людям не потребительских, а бизнес-кредитов.
Толчком к этому могут послужить и изменения в Трудовом кодексе, направленные на усиление прав людей, работающих по договорам.
«У нас есть сигналы, что работодатели не пойдут по пути преобразования контрактников в штатных работников, а вместо этого сделают их самозанятыми по шварц-системе», — поясняет Давид Борхес.
А самозанятость, по мнению банкира, — это ключ к надвигающимся проблемам. «Ведь тогда придут компании с коммерческим кредитом», — опасается автор рейтинга. Особенно соблазнительным это может быть для людей с нестабильным доходом, которым более осторожные кредиторы не захотят давать деньги в долг.
«Закон подходит к этому так: равный встречается с равным. Предприниматель — с предпринимателем. Они заключают договор займа, и индивидуальный предприниматель сам решает, сможет ли он вернуть долг», — говорит эксперт компании Člověk v tísni.
Бизнес-кредит лишен многих защитных механизмов, которые присутствуют в потребительском кредите, например ограниченных штрафных санкций или возможности расторгнуть договор. «Я думаю, что в ближайшие годы это станет проблемой», — опасается Борхес.
Основным инструментом для этого стал рейтинг поставщиков потребительских кредитов, получивший официальное название «Индекс ответственного кредитования». Идея проста: сравнить условия предоставления типового кредита в размере 50 000 чешских крон на 12 месяцев.
Главный вывод этого года: можно переплатить менее 3 000 крон, но можно и 183 000 крон в зависимости от того, кто предоставляет кредит.
Однако в этом году в дополнение к сравнению кредитов, которое уже седьмой год подряд помогает потребителям сориентироваться в кредитах в преддверии Рождества, прилагается серьезное предупреждение.
Дэвид Борхес говорит об эпицентре катастрофы. По его словам, угроза заключается в предложении людям не потребительских, а бизнес-кредитов.
Толчком к этому могут послужить и изменения в Трудовом кодексе, направленные на усиление прав людей, работающих по договорам.
«У нас есть сигналы, что работодатели не пойдут по пути преобразования контрактников в штатных работников, а вместо этого сделают их самозанятыми по шварц-системе», — поясняет Давид Борхес.
А самозанятость, по мнению банкира, — это ключ к надвигающимся проблемам. «Ведь тогда придут компании с коммерческим кредитом», — опасается автор рейтинга. Особенно соблазнительным это может быть для людей с нестабильным доходом, которым более осторожные кредиторы не захотят давать деньги в долг.
«Закон подходит к этому так: равный встречается с равным. Предприниматель — с предпринимателем. Они заключают договор займа, и индивидуальный предприниматель сам решает, сможет ли он вернуть долг», — говорит эксперт компании Člověk v tísni.
Бизнес-кредит лишен многих защитных механизмов, которые присутствуют в потребительском кредите, например ограниченных штрафных санкций или возможности расторгнуть договор. «Я думаю, что в ближайшие годы это станет проблемой», — опасается Борхес.
Смертельно опасное с финансовой точки зрения нововведение на рынке
В этом году автор рейтинга предупреждает и о других опасных уловках. Например, взяв кредит в некоторых компаниях, вы можете сначала платить проценты и только с последним платежом погашать весь долг.
«Если вы берете 50 000 крон на 12 месяцев, вы платите 90 000 крон процентов, а в последнем платеже вы платите 7 500 чешских крон в месяц процентов плюс 50 000 чешских крон, которые вы взяли в начале. Это совершенно убийственная вещь, которой не место на потребительском рынке», — говорит Борхес.
Однако, по его словам, это законно, в законе не прописано, как должно осуществляться погашение, и, кроме того, из сайта не видно, что погашение оформлено именно таким образом.
В общем сравнении «Индекс ответственного кредитования» оценивает не только то, сколько клиент переплачивает, но и другие параметры, такие как прозрачность и дружелюбность компании-провайдера.
По мнению автора рейтинга, проблемными могут быть и так называемые возобновляемые кредиты. «По сути, это любой кредитный лимит, в том числе и по кредитной карте. Кредитная карта — это возобновляемый кредит с кусочком пластика», — поясняет он суть.
Организация Člověk v tísni консультирует людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами или нуждающихся в помощи. Телефон доверия — 770 600 800.
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