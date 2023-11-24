Банки удорожают услуги SMS-подтверждения. Что изменится?

С октября, например, Moneta Money Bank начал взимать плату за SMS-подтверждения. Со своих клиентов в возрасте до 65 лет он взимает 5 чешских крон за сообщение. Банк обосновывает это соображениями безопасности, поскольку в прошлом году 95% всех мошеннических атак на счета были вызваны именно этими SMS.



По мнению банка, угроза безопасности заключается в самом входе в интернет-банк. Это связано с тем, что вход осуществляется с одного устройства и требует только знания имени пользователя, пароля и кода из SMS.



«Очень часто мошенники удаленно, без ведома клиента, взламывают его мобильный телефон и отправляют себе подтверждающее SMS с мобильным ключом. В отличие от этого, приложение мобильного банка зашифровано и содержит встроенную защиту, с помощью которой злоумышленник не может подтвердить какие-либо операции от имени клиента удаленно», — пояснила пресс-секретарь банка Зузана Филипова.



С начала ноября ČSOB также ввел плату за SMS. Теперь она составляет 2,50 кроны. «Если клиент, авторизующий платеж, моложе 18 лет или старше 65 лет, то мы не взимаем плату. Более того, мы не будем взимать плату с клиентов с ограниченными возможностями», — заявил пресс-секретарь Патрик Мадле.



UniCredit Bank также повысил цены на SMS с ноября, увеличив стоимость с 1,50 до 4 крон. Отправка информационных SMS также подорожала с 2,90 кроны до 4 крон. Кроме того, за установку услуги SMS-ключа банк взимает 400 крон вместо прежних двухсот крон. Стоимость бумажной выписки выросла со 100 крон до 120 крон.



Повысились также цены на исходящие платежи и прямые дебетовые платежи, включая SIPO. Причем как на те, которые подаются в электронном виде, так и на бумаге.



Česká Spořitelna упраздняет ключ George



Česká spořitelna также повысит цены с конца января. Цены SMS с подтверждением, информацией и логином вырастут с 2,50 до 3,50 кроны. Цены бумажных выписок вырастут с 50 до 70 крон. «Бумажными выписками пользуются около 600 000 из 2,9 млн клиентов, имеющих счет, но 53% из них — это клиенты старше 70 лет», — сказал Филип Грубый, пресс-секретарь сберегательного банка. Для людей старше 70 лет бумажные выписки подорожают с 30 до 40 крон.



Платежные поручения в отделении подорожают со 100 до 125 крон, как и вклады и снятие денег в отделении. Однако для лиц старше 70лет и то и другое останется бесплатным.



Кроме того, Česká spořitelna полностью меняет способ подтверждения платежей с помощью мобильного телефона для более чем 2 млн своих клиентов: с октября она постепенно отменит так называемый «ключ George». С его помощью можно было также войти в банковскую учетную запись или счет.



Теперь все это должно происходить в мобильном банкинге George. «Подсказки для подтверждения конкретных платежей или других действий будут появляться автоматически точно так же, как и в приложении George», — сказал Грубый.



Каждый клиент банка получит предварительное уведомление в виде сообщения в банкинге и по электронной почте, и у него будет неделя, чтобы осуществить переход. Для перехода ему потребуется отпечаток пальца, скан лица или шестизначный PIN-код, установленный в приложении George.