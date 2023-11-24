Международное агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу Чехии

Рейтинг Aa3 является четвертым по величине. Кроме Чехии, наивысший рейтинг имеют такие страны, как Гонконг, Бельгия, Катар и Великобритания.





В последние месяцы Чехия отказалась от поставок от российского газа. Она импортирует сырье из Норвегии или использует терминалы СПГ. В дополнение к мощностям в Нидерландах она перезаключила договор о предоставлении мощностей на терминале Stade вблизи Гамбурга (Германия). Они должны покрыть четверть текущего годового потребления.