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Международное агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу Чехии
25 ноября 2023
20:00
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В пятницу, 24 ноября, международное агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу Чехии с негативного до стабильного. Агентство обосновало это решение снижением риска, связанного с поставками газа. Рейтинг остается на уровне Aa3.
Рейтинг Aa3 является четвертым по величине. Кроме Чехии, наивысший рейтинг имеют такие страны, как Гонконг, Бельгия, Катар и Великобритания.
В последние месяцы Чехия отказалась от поставок от российского газа. Она импортирует сырье из Норвегии или использует терминалы СПГ. В дополнение к мощностям в Нидерландах она перезаключила договор о предоставлении мощностей на терминале Stade вблизи Гамбурга (Германия). Они должны покрыть четверть текущего годового потребления.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM