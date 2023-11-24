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Международное агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу Чехии

Новости 420on
25 ноября 2023
20:00
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В пятницу, 24 ноября, международное агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу Чехии с негативного до стабильного. Агентство обосновало это решение снижением риска, связанного с поставками газа. Рейтинг остается на уровне Aa3.
Рейтинг Aa3 является четвертым по величине. Кроме Чехии, наивысший рейтинг имеют такие страны, как Гонконг, Бельгия, Катар и Великобритания.

В последние месяцы Чехия отказалась от поставок от российского газа. Она импортирует сырье из Норвегии или использует терминалы СПГ. В дополнение к мощностям в Нидерландах она перезаключила договор о предоставлении мощностей на терминале Stade вблизи Гамбурга (Германия). Они должны покрыть четверть текущего годового потребления.
рейтинг Чехия газ

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