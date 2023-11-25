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Сикела: У нас нет необходимости импортировать российский газ в Чехию. Но некоторые начали это делать с октября
26 ноября 2023
18:00
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Некоторые компании начали импортировать российский газ в Чехию с октября, написал в субботу в социальной сети X министр промышленности и торговли Юзеф Сикела (STAN). По его словам, из общего объема поставок с января по конец октября этого года на долю российского газа пришлось 79,6 млн куб. м, то есть 1,2%.
Пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли Войтех Срнка заявил, что информация о конкретных импортерах является предметом коммерческой тайны.
«Нам нет необходимости импортировать российский газ в Чехию, и мы создали запасы на эту зиму без него. На этой неделе из ежемесячных данных ERO (Управление по регулированию энергетики) мы узнали, что некоторые трейдеры все же начали импортировать газ из России с октября», — сказал Сикела.
Поскольку некоторые страны пока не могут обойтись без российского газа, его импорт в ЕС не подпадает под санкции, добавил он. «Однако я считаю правильным, чтобы конечные потребители были проинформированы о том, покупают ли они газ у поставщиков, приобретающих российский газ», — сказал далее Сикела.
По словам Срнки, информацию о конкретных импортерах можно получить у оператора рынка OTE и чешского трубопроводного оператора Net4Gas. «Однако эта информация является предметом коммерческой тайны», — сказал он.
По словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, данные с перекачивающей станции в Ланжхоте (Южноморавский край) показывают, что российский газ начал поступать в Чехию в октябре.
«С начала октября газ на этой пограничной станции идет уже не из Чехии в Словакию, как раньше, а из Словакии в Чехию. И это в объеме до 100 гигаватт-часов в сутки», — написал в субботу Кованда, ссылаясь на информацию Bloomberg. По его словам, в настоящее время до 40% импортируемого в Чехию газа поступает из России.
По данным MIT, российский газ перестал поступать в Чехию с начала этого года. Государство заменило его газом из Норвегии и СПГ из Нидерландов и Бельгии. В предыдущие годы доля российского газа, импортируемого в Чехию, составляла около 97%.
Министр Сикела вновь заявил в субботу в Х, что Чехия избавилась от зависимости от российского газа. «В связи с последними событиями нам необходимо рассмотреть вопрос о том, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наши действия в рамках всего ЕС», — написал Сикела.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM