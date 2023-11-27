В Германии растет число крупных компаний, терпящих крах

Об этом говорится в исследовании кредитного страховщика Allianz Trade, сообщает DPA.

Число неплатежеспособных компаний с годовым оборотом не менее 50 млн евро (около 1,2 млрд крон) увеличилось до 45 в первые три квартала этого года с 26 за тот же период прошлого года, говорится в исследовании.

Наибольшее число банкротов среди предприятий всех размеров в январе-сентябре зафиксировано в строительном секторе, в то время как в секторе розничной торговли наблюдался самый значительный рост. Более того, Мило Богаертс из Allianz Trade предупредил, что в этом году розничный сектор ожидает слабый рождественский сезон.

«В этом году под елкой, скорее всего, будет гораздо меньше подарков», — сказал Богаертс. «Цены на продукты питания остаются высокими, несмотря на снижение инфляции. Поэтому потребители сокращают все остальные расходы», — добавил он.

В прошлом месяце правительство Германии прогнозировало, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны за весь текущий год снизится на 0,4%. В предыдущем весеннем прогнозе предполагалось, что ВВП в этом году вырастет на 0,4%. Германия является крупнейшей экономикой Европы и крупнейшим торговым партнером Чехии.