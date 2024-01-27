РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
Цены на продукты питания в Чехии стабилизировались, но что нас ждет дальше?
29 января 2024
15:00
617
По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL), цены на продукты питания в Чешской Республике стабильны. Нет никаких причин для подорожания продуктов питания, но он добавил, что будет внимательно следить за тем, как будут развиваться цены. Снижение НДС с 15 до 12%, которое действует с начала года, отразилось на ценах, считает Томаш Проуза, президент Союза торговли и туризма (SOCR). Это проявляется, в частности, в том, что цены указываются с точностью до геллеров.
«Действительно, более низкий НДС отражается на конечной цене», — сказал Проуза ČT. По его словам, указание цен с точностью до геллеров не является маркетинговым трюком, а основано на снижении НДС на 3%. «Если вы хотите отразить это, то геллеры придется вернуть», — сказал он. Он отметил, что при суммировании на кассе цена каждого товара не округляется отдельно, а только общая сумма. Он также сказал, что если правительство будет способствовать конкуренции между поставщиками и снизит барьеры для импорта, то цены упадут еще больше.
По словам Выборного, с начала года цены на продукты питания не повышались, о чем, например, заявлял президент SOCR Проуза. «Я буду очень бдительно следить за тем, как будут развиваться цены на продукты питания, и не вижу причин для роста», — добавил он. Он планирует продолжать регулярно встречаться с торговыми компаниями, следующая такая встреча может состояться в первом квартале. По его словам, цены на продовольствие зависят в основном от стабилизации конкуренции между торговцами и производителями продуктов питания.
В конце года Проуза неоднократно заявлял, что с января продукты питания подорожают. По его словам, поставщики объявляли сетям о повышении цен на 5–10%. Однако риск роста цен удалось предотвратить, в основном благодаря согласованной поддержке компаний с ценами на энергоносители, сказал он в эфире ČT.
На прошлой неделе 11 из 13 продуктов питания, отслеживаемых Чешским статистическим управлением (ČSÚ) в предварительных ежемесячных исследованиях, подешевели по сравнению с декабрем прошлого года. Больше всего подешевел килограмм сливочного масла — на 4,77%, до 208,02 кроны. Десяток яиц стоит на 4,76% меньше, 46,58 кроны. Килограмм картофеля, напротив, подорожал по сравнению с декабрем на 12,56%, до 27,70 чешской кроны. Подорожал и килограмм пшеничной муки. На третьей неделе января он стоил 20 крон и 40 геллеров, тогда как в декабре — 19,56 кроны. В начале этого года продовольственные товары были переведены на более низкую ставку НДС в 12%. С другой стороны, большинство напитков были переведены на основную ставку НДС в 21%.
По словам Выборного, с начала года цены на продукты питания не повышались, о чем, например, заявлял президент SOCR Проуза. «Я буду очень бдительно следить за тем, как будут развиваться цены на продукты питания, и не вижу причин для роста», — добавил он. Он планирует продолжать регулярно встречаться с торговыми компаниями, следующая такая встреча может состояться в первом квартале. По его словам, цены на продовольствие зависят в основном от стабилизации конкуренции между торговцами и производителями продуктов питания.
В конце года Проуза неоднократно заявлял, что с января продукты питания подорожают. По его словам, поставщики объявляли сетям о повышении цен на 5–10%. Однако риск роста цен удалось предотвратить, в основном благодаря согласованной поддержке компаний с ценами на энергоносители, сказал он в эфире ČT.
На прошлой неделе 11 из 13 продуктов питания, отслеживаемых Чешским статистическим управлением (ČSÚ) в предварительных ежемесячных исследованиях, подешевели по сравнению с декабрем прошлого года. Больше всего подешевел килограмм сливочного масла — на 4,77%, до 208,02 кроны. Десяток яиц стоит на 4,76% меньше, 46,58 кроны. Килограмм картофеля, напротив, подорожал по сравнению с декабрем на 12,56%, до 27,70 чешской кроны. Подорожал и килограмм пшеничной муки. На третьей неделе января он стоил 20 крон и 40 геллеров, тогда как в декабре — 19,56 кроны. В начале этого года продовольственные товары были переведены на более низкую ставку НДС в 12%. С другой стороны, большинство напитков были переведены на основную ставку НДС в 21%.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
29 ЯНВАРЯ 2024
301
МАКСИМ КУРНИКОВ И ЛЕОНИД ГОЗМАН ПРОЧИТАЮТ ЛЕКЦИЮ «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ В НЕСВОБОДНОЙ СТРАНЕ. ПСИХОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ СВОБОДЫ В РОССИИ»
Художественное и философское осмысление свободы уже несколько веков играет одну из центральных ролей в русской...
14:00
29 ЯНВАРЯ 2024
897
13:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1776
07:30
29 ЯНВАРЯ 2024
325
16:00
28 ЯНВАРЯ 2024
787
В бывшем почтовом отделении в пражском районе Бржевнов в последние месяцы открылось уникальное место.
14:00
28 ЯНВАРЯ 2024
5327
Люди меньше всего опасаются потери жилья, а больше всего — финансового ущерба и риска для здоровья. Это следует из...
19:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1491
17:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1040
16:00
27 ЯНВАРЯ 2024
2512
В марте автошколы введут новый набор вопросов для выпускных экзаменов. В основном речь пойдет о нововведениях,...
14:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1529
11:00
27 ЯНВАРЯ 2024
3057