«Действительно, более низкий НДС отражается на конечной цене», — сказал Проуза ČT. По его словам, указание цен с точностью до геллеров не является маркетинговым трюком, а основано на снижении НДС на 3%. «Если вы хотите отразить это, то геллеры придется вернуть», — сказал он. Он отметил, что при суммировании на кассе цена каждого товара не округляется отдельно, а только общая сумма. Он также сказал, что если правительство будет способствовать конкуренции между поставщиками и снизит барьеры для импорта, то цены упадут еще больше.



По словам Выборного, с начала года цены на продукты питания не повышались, о чем, например, заявлял президент SOCR Проуза. «Я буду очень бдительно следить за тем, как будут развиваться цены на продукты питания, и не вижу причин для роста», — добавил он. Он планирует продолжать регулярно встречаться с торговыми компаниями, следующая такая встреча может состояться в первом квартале. По его словам, цены на продовольствие зависят в основном от стабилизации конкуренции между торговцами и производителями продуктов питания.



В конце года Проуза неоднократно заявлял, что с января продукты питания подорожают. По его словам, поставщики объявляли сетям о повышении цен на 5–10%. Однако риск роста цен удалось предотвратить, в основном благодаря согласованной поддержке компаний с ценами на энергоносители, сказал он в эфире ČT.



На прошлой неделе 11 из 13 продуктов питания, отслеживаемых Чешским статистическим управлением (ČSÚ) в предварительных ежемесячных исследованиях, подешевели по сравнению с декабрем прошлого года. Больше всего подешевел килограмм сливочного масла — на 4,77%, до 208,02 кроны. Десяток яиц стоит на 4,76% меньше, 46,58 кроны. Килограмм картофеля, напротив, подорожал по сравнению с декабрем на 12,56%, до 27,70 чешской кроны. Подорожал и килограмм пшеничной муки. На третьей неделе января он стоил 20 крон и 40 геллеров, тогда как в декабре — 19,56 кроны. В начале этого года продовольственные товары были переведены на более низкую ставку НДС в 12%. С другой стороны, большинство напитков были переведены на основную ставку НДС в 21%.