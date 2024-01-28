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Достигнет ли экономика Чехии допандемического уровня в этом году?
30 января 2024
14:00
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В этом году чешская экономика не достигнет уровня, на котором она находилась до пандемии ковида-19. Валовой внутренний продукт вырастет всего на 1%, говорится в прогнозе компании Cyrrus. Кроме того, в первой половине года крону ждет ослабление, ее обменный курс может приблизиться к 25 кронам за евро.
Инфляция уже стабилизировалась после шока 2022 года и скачка цен в январе прошлого года, говорится в прогнозе. С февраля по конец прошлого года цены выросли на 0,8%, что ниже среднего по чешским меркам, отмечается в материале. Давление на издержки больше не сохраняется, что подтверждается динамикой цен промышленных и особенно сельскохозяйственных производителей в прошлом году. В январе этого года, по данным Cyrrus, годовая инфляция снизится до 3% по сравнению с 6,9% в декабре и продолжит медленно снижаться до конца года.
«По мере снижения инфляции реальная заработная плата должна вернуться к относительно быстрому росту и увеличиться примерно на 3% в этом году. Это связано с тем, что низкий уровень безработицы продолжает укреплять позиции работников на переговорах, и в номинальном выражении, по нашим оценкам, они получат прибавку в размере около 6%», — говорится в документе. Согласно прогнозу, рост реальной заработной платы должен дать толчок росту потребления, который до сих пор сдерживал чешскую экономику.
Негативные сигналы, с другой стороны, поступают из промышленности, которая будет бороться со слабым внешним спросом. По мнению Cyrrus, росту ВВП также будут препятствовать усилия правительства по консолидации государственных финансов и небольшой рост безработицы. «В целом мы ожидаем, что в этом году экономика Чехии вырастет на 1%, чего будет недостаточно для возвращения к показателям до пандемии», — говорится в прогнозе.
Прогноз Министерства финансов также ожидает слабого экономического роста в этом году. Согласно ему, ВВП должен вырасти на 1,2%. Министерство ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,1% после 10,7% в прошлом году.
В связи с ослаблением инфляции Чешский национальный банк (ЧНБ) снизит процентные ставки с нынешних 6,75 до 4% в конце года, сообщает Cyrrus. Однако падение чешских процентных ставок при ожидаемом сохранении стабильных ставок в еврозоне будет оказывать давление на снижение курса кроны, который может приблизиться к 25 кронам за евро. Только во второй половине года, когда ожидается снижение ставок в еврозоне, тенденция изменится. Курс кроны, согласно прогнозу, завершит год в районе 24,60 кроны за евро.
«По мере снижения инфляции реальная заработная плата должна вернуться к относительно быстрому росту и увеличиться примерно на 3% в этом году. Это связано с тем, что низкий уровень безработицы продолжает укреплять позиции работников на переговорах, и в номинальном выражении, по нашим оценкам, они получат прибавку в размере около 6%», — говорится в документе. Согласно прогнозу, рост реальной заработной платы должен дать толчок росту потребления, который до сих пор сдерживал чешскую экономику.
Негативные сигналы, с другой стороны, поступают из промышленности, которая будет бороться со слабым внешним спросом. По мнению Cyrrus, росту ВВП также будут препятствовать усилия правительства по консолидации государственных финансов и небольшой рост безработицы. «В целом мы ожидаем, что в этом году экономика Чехии вырастет на 1%, чего будет недостаточно для возвращения к показателям до пандемии», — говорится в прогнозе.
Прогноз Министерства финансов также ожидает слабого экономического роста в этом году. Согласно ему, ВВП должен вырасти на 1,2%. Министерство ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,1% после 10,7% в прошлом году.
В связи с ослаблением инфляции Чешский национальный банк (ЧНБ) снизит процентные ставки с нынешних 6,75 до 4% в конце года, сообщает Cyrrus. Однако падение чешских процентных ставок при ожидаемом сохранении стабильных ставок в еврозоне будет оказывать давление на снижение курса кроны, который может приблизиться к 25 кронам за евро. Только во второй половине года, когда ожидается снижение ставок в еврозоне, тенденция изменится. Курс кроны, согласно прогнозу, завершит год в районе 24,60 кроны за евро.
Комментарии:
Hitry 30 января 2024 14:07
Какой смешной вопрос в заголовке. Ответ на него заключается в способе достижения цели , если например взять кредит и записать его в ВВП и в экономический рост, как это делает Прибалтика ,то прямо очевидный прорыв в сторону улучшения очевиден.А если по старинке ,работать, то шансов нет.Вы же пишете 150 млрд. Ушли в США за самолётики.
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