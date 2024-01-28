Достигнет ли экономика Чехии допандемического уровня в этом году?

Инфляция уже стабилизировалась после шока 2022 года и скачка цен в январе прошлого года, говорится в прогнозе. С февраля по конец прошлого года цены выросли на 0,8%, что ниже среднего по чешским меркам, отмечается в материале. Давление на издержки больше не сохраняется, что подтверждается динамикой цен промышленных и особенно сельскохозяйственных производителей в прошлом году. В январе этого года, по данным Cyrrus, годовая инфляция снизится до 3% по сравнению с 6,9% в декабре и продолжит медленно снижаться до конца года.



«По мере снижения инфляции реальная заработная плата должна вернуться к относительно быстрому росту и увеличиться примерно на 3% в этом году. Это связано с тем, что низкий уровень безработицы продолжает укреплять позиции работников на переговорах, и в номинальном выражении, по нашим оценкам, они получат прибавку в размере около 6%», — говорится в документе. Согласно прогнозу, рост реальной заработной платы должен дать толчок росту потребления, который до сих пор сдерживал чешскую экономику.



Негативные сигналы, с другой стороны, поступают из промышленности, которая будет бороться со слабым внешним спросом. По мнению Cyrrus, росту ВВП также будут препятствовать усилия правительства по консолидации государственных финансов и небольшой рост безработицы. «В целом мы ожидаем, что в этом году экономика Чехии вырастет на 1%, чего будет недостаточно для возвращения к показателям до пандемии», — говорится в прогнозе.



Прогноз Министерства финансов также ожидает слабого экономического роста в этом году. Согласно ему, ВВП должен вырасти на 1,2%. Министерство ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,1% после 10,7% в прошлом году.



В связи с ослаблением инфляции Чешский национальный банк (ЧНБ) снизит процентные ставки с нынешних 6,75 до 4% в конце года, сообщает Cyrrus. Однако падение чешских процентных ставок при ожидаемом сохранении стабильных ставок в еврозоне будет оказывать давление на снижение курса кроны, который может приблизиться к 25 кронам за евро. Только во второй половине года, когда ожидается снижение ставок в еврозоне, тенденция изменится. Курс кроны, согласно прогнозу, завершит год в районе 24,60 кроны за евро.