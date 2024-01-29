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Индекс Биг-Мака не врет — чешская крона недооценена
31 января 2024
13:00
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Согласно популярному индексу Биг-Мака, который регулярно составляет журнал The Economist, чешская валюта значительно недооценена по отношению как к евро, так и к доллару.
Согласно индексу Биг-Мака, национальная валюта недооценена по отношению к доллару более чем на 19%. Если в США популярный сэндвич с говядиной в январе этого года стоил 5,69 доллара, то в Чехии — 105 крон.
По мнению британского еженедельника, курс кроны должен составлять 18,45 за доллар по сравнению с нынешними 22,90 за доллар.
Чешская валюта еще больше недооценена по отношению к единой европейской валюте. Если сравнивать стоимость Биг-Мака в Чехии со странами, где платят в евро, то крона недооценена на 21%.
В еврозоне популярный сэндвич стоит в среднем 5,39 евро. Это означает, что при чешской цене бургера в 105 крон «идеальный» обменный курс должен составлять 19,48 кроны за евро. Однако в конце января этого года один евро стоил 24,80 кроны.
Индекс Биг-Мака — это неофициальный показатель, рассчитываемый дважды в год, в январе и июле, с 1986 года журналом The Economist как простой и забавный способ сравнения покупательной способности валют разных стран. Индекс основан на сравнении цен на бургер Биг-Мак, продаваемый в разных странах, и используется для оценки недооцененности или переоцененности валюты той или иной страны по отношению к другим валютам.
«Основная идея в том, что американский бургер — это продукт, доступный на международном уровне и продающийся под брендом McDonald’s в более чем 100 странах. Таким образом, на цену Биг Мака должны влиять различные экономические факторы в каждой стране, такие как стоимость сырья, заработная плата и инфляция», — пишет The Economist.
Недостатки индекса
Сами создатели признают, что популярный в мире индекс не идеален. Критики часто указывают на то, что паритет покупательной способности — это всего лишь экономическая теория, и на практике он сталкивается с множеством препятствий.
Один из многочисленных аргументов заключается в том, что из-за более дешевой рабочей силы и затрат гамбургер в развивающихся странах, естественно, стоит гораздо дешевле.
Поэтому в 2011 году британский Weekly предложил вторую модифицированную версию индекса Биг-Мака, которая учитывает стоимость рабочей силы в разных странах. Его расчет основан на валовом внутреннем продукте на человека.
В этом контексте крона уже не выглядит такой недооцененной, как в базовом индексе Биг-Мака. По крайней мере по отношению к доллару, всего 7%.
Однако по отношению к евро разрыв остается большим. Согласно индексу, крона недооценена на 20% по сравнению с 21% в базовом индексе.
Перспективы более резкого снижения
По мнению экспертов, причина нынешнего снижения курса кроны кроется главным образом в недавней публикации неожиданно более низкой инфляции за декабрь, что повышает вероятность того, что Чешский национальный банк может снизить ставки на полпроцента в начале февраля вместо первоначально ожидавшихся 0,25%.
За неделю до рождественских праздников правление ЧНБ снизило ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до 6,75%. Это первое изменение процентной ставки с июня 2022 года, а также первое изменение, проведенное ЧНБ с обновленным составом правления.
Курс чешской валюты в настоящее время самый низкий с начала мая прошлого года.
«Развитие чешской экономики остается слабым, и настроения на рынках сейчас не очень благоприятны для кроны. Не способствуют этому и ожидания скорого снижения ставок ЧНБ в течение года. Хотя в краткосрочной перспективе риски перевешивают в сторону ослабления кроны, в среднесрочной перспективе мы видим умеренные возможности для ее укрепления», — говорит Ян Поланский, аналитик компании Česká spořitelna.
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