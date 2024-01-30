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Чехия поплатилась за рост цен тем, что впала в рецессию
31 января 2024
18:00
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В прошлом году чешская экономика впала в рецессию, продемонстрировав шестой спад с момента образования независимого государства. Главную роль в этом сыграла высокая инфляция, в результате которой люди экономили и сокращали потребление.
«Чехия многое отдала за дорогую энергию, что значительно увеличило инфляцию и снизило покупательную способность населения. Поэтому она является единственной страной ЕС, которая даже в 2023 году не смогла подняться выше допандемического уровня», — резюмировал для Novinky Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas.
У Петра Штястного из Пардубице до конца прошлого года была установлена фиксированная низкая цена на природный газ — 1,18 крон за киловатт-час. Но в прошлом году цена выросла почти в три раза, что было сдержано правительственным ограничением. «При потреблении 19 000 киловатт-часов в доме мы доплатили почти 40 000 крон», — говорит Штястный. По его словам, из-за повышения стоимости электроэнергии семье пришлось урезать летний отпуск.
В прошлом году экономика Чехии сократилась на 0,4%.
Снижение потребления домохозяйств отразилось на общих показателях экономики. Во вторник статистики сообщили, что за полный год экономика сократилась на 0,4% по сравнению с предыдущим годом.
Однако в четвертом квартале ситуация немного улучшилась: валовой внутренний продукт Чешской Республики вырос на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в то время как в Европейском союзе в целом и в еврозоне наблюдалась стагнация.
Некоторые экономисты говорят, что проблемы также вызваны медлительностью центрального банка и правительства в борьбе с резким ростом инфляции в прошлом году.
«Некоторые антиинфляционные меры были приняты слишком поздно и оказались очень неэффективными. Один из примеров — ошибочное ограничение цен на энергоносители для потребителей, а не для производителей», — сказал в интервью профессор Ричард Хиндлс, почетный ректор Экономического университета в Праге.
В одном ряду с Германией
Из соседних стран только Германия, чья экономика сократилась на 0,3% за квартал и за год в целом, и Австрия, чья экономика выросла на 0,2% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, уже опубликовали оценки ВВП в конце года.
По оценкам аналитиков UniCredit, экономика Венгрии продемонстрирует сокращение на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Однако экономики других стран региона, по данным банковской группы, выросли в прошлом году: Словакия и Польша — на 1,4 и 0,4% соответственно, а на Балканах Хорватия, Болгария и Румыния — примерно на 2,2, 1,9 и 1,4% соответственно.
Темпы падения экономики Германии и Чехии в прошлом году были практически одинаковыми. «Обе страны имеют значительную долю промышленности и поэтому ощутили на себе негативное влияние высоких цен на энергоносители и глобального снижения спроса на промышленные товары», — говорит Мартин Гюртлер, аналитик Komerční banka.
Он также считает, что худшее развитие Чехии и Германии, которая является нашим важнейшим торговым партнером, связано со снижением потребления домохозяйств. «Оно было огромным, особенно в случае с Чешской Республикой. По сравнению с последним кварталом 2019 года потребление домашних хозяйств в реальном выражении в третьем квартале прошлого года сократилось примерно на 9%», — отметил он. В Германии потребительские расходы за этот период упали примерно на 2,5%. «В Польше, Венгрии и Словакии, напротив, потребление домохозяйств выросло примерно на 5 и более процентов в реальном выражении с конца 2019 года», — сказал Гюртлер.
По мнению аналитиков, потребление домохозяйств должно начать восстанавливаться. «Снижение инфляции должно положительно сказаться на финансовом положении работников, которые могут начать больше покупать и инвестировать. Однако разрыв, образовавшийся в покупательской способности за последние четыре года, не будет наверстан сразу. По моим расчетам, может пройти три года, прежде чем мы вернемся к уровню 2019 года с точки зрения потребления и реальных зарплат», — считает Дюфек.
Минфин ухудшает прогноз экономического роста, дефицит государственного бюджета сократится
Чешская и немецкая экономики, скорее всего, будут отставать от своих соседей и в этом году. «По нашим оценкам, наша экономика в этом году вырастет на 0,8%, а немецкая — всего на 0,2%. Напротив, рост Польши и Венгрии оценивается примерно в 3%. В случае Словакии он составит около 2%», — сказал Гюртлер.
По его словам, и Чешская Республика, и Германия, вероятно, продолжат испытывать проблемы из-за своей сильной промышленной направленности, поскольку цены на энергоносители все еще высоки, а спрос на промышленные товары остается относительно низким.
Рост в этом году вероятен, но очень слабый
Перспективы Германии несколько мрачнее, чем у Чехии, даже по мнению Дуфка. По его словам, немецкая экспортноориентированная модель стагнирует не только циклически, но и структурно.
«С дорогой и по сути импортной энергией местные компании оказываются в значительном затруднении по сравнению с азиатскими или американскими конкурентами. Германия добровольно встала на этот путь, поэтому ей приходится справляться с ним, например, подавляя часть своей традиционной промышленности», — говорит Дуфек. «Учитывая нашу экспортную ориентацию и разделяемые Германией цены на энергоносители, это сложный вызов и для внутренней экономики», — добавил он.
Инфляция в Чехии по-прежнему самая высокая в ЕС
«Я ожидаю, что в этом году показатели нашей экономики останутся слабыми», — сказал Хиндлс, добавив, что многое будет зависеть от развития событий в Германии.
«Пакет мер жесткой экономии, основанный в первую очередь на повышении налогов, также сыграет не очень позитивную роль в чешской экономике, что приведет к снижению потребительских расходов домохозяйств. Правда, повышение налогов не может сильно повлиять на рост экономики», — добавил экономист.
В прошлом году экономика ЕС выросла примерно на полпроцента
По оценкам Евростата, за весь прошлый год экономика еврозоны и ЕС выросла на полпроцента с учетом сезонных и календарных колебаний.
В прошлом году Испания и Португалия продемонстрировали хорошие экономические показатели, Франция и Италия — не менее высокие.
Хуже всего дела обстояли в Ирландии, но не стоит зацикливаться на ее показателях. «Это страна, где базируются крупные транснациональные корпорации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, поэтому ее результаты более или менее не имеют практического значения», — пояснил экономист Петр Дуфек.
Международный валютный фонд во вторник повысил оценку роста мировой экономики в этом году. Согласно обновленному прогнозу, валовой внутренний продукт ВВП увеличится на 3,1%, тогда как в октябре Международный валютный фонд оценивал рост экономики в этом году на уровне 2,9%. По мнению фонда, улучшение прогноза связано с более благоприятными экономическими перспективами в США и некоторых крупных странах с развивающейся экономикой.
«Восстановление мировой экономики после пандемии ковида-19, вторжения России в Украину и кризиса потребительских цен оказалось на удивление устойчивым», — говорится в сообщении фонда. «Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось», — добавили в фонде.
Однако МВФ также предупредил о возможных негативных последствиях геополитических потрясений, включая продолжающиеся нападения на корабли в Красном море.
МВФ считает, что экономический рост еврозоны в этом году ускорится до 0,9% по сравнению с прошлогодними 0,5%.
У Петра Штястного из Пардубице до конца прошлого года была установлена фиксированная низкая цена на природный газ — 1,18 крон за киловатт-час. Но в прошлом году цена выросла почти в три раза, что было сдержано правительственным ограничением. «При потреблении 19 000 киловатт-часов в доме мы доплатили почти 40 000 крон», — говорит Штястный. По его словам, из-за повышения стоимости электроэнергии семье пришлось урезать летний отпуск.
В прошлом году экономика Чехии сократилась на 0,4%.
Снижение потребления домохозяйств отразилось на общих показателях экономики. Во вторник статистики сообщили, что за полный год экономика сократилась на 0,4% по сравнению с предыдущим годом.
Однако в четвертом квартале ситуация немного улучшилась: валовой внутренний продукт Чешской Республики вырос на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в то время как в Европейском союзе в целом и в еврозоне наблюдалась стагнация.
Некоторые экономисты говорят, что проблемы также вызваны медлительностью центрального банка и правительства в борьбе с резким ростом инфляции в прошлом году.
«Некоторые антиинфляционные меры были приняты слишком поздно и оказались очень неэффективными. Один из примеров — ошибочное ограничение цен на энергоносители для потребителей, а не для производителей», — сказал в интервью профессор Ричард Хиндлс, почетный ректор Экономического университета в Праге.
В одном ряду с Германией
Из соседних стран только Германия, чья экономика сократилась на 0,3% за квартал и за год в целом, и Австрия, чья экономика выросла на 0,2% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, уже опубликовали оценки ВВП в конце года.
По оценкам аналитиков UniCredit, экономика Венгрии продемонстрирует сокращение на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Однако экономики других стран региона, по данным банковской группы, выросли в прошлом году: Словакия и Польша — на 1,4 и 0,4% соответственно, а на Балканах Хорватия, Болгария и Румыния — примерно на 2,2, 1,9 и 1,4% соответственно.
Темпы падения экономики Германии и Чехии в прошлом году были практически одинаковыми. «Обе страны имеют значительную долю промышленности и поэтому ощутили на себе негативное влияние высоких цен на энергоносители и глобального снижения спроса на промышленные товары», — говорит Мартин Гюртлер, аналитик Komerční banka.
Он также считает, что худшее развитие Чехии и Германии, которая является нашим важнейшим торговым партнером, связано со снижением потребления домохозяйств. «Оно было огромным, особенно в случае с Чешской Республикой. По сравнению с последним кварталом 2019 года потребление домашних хозяйств в реальном выражении в третьем квартале прошлого года сократилось примерно на 9%», — отметил он. В Германии потребительские расходы за этот период упали примерно на 2,5%. «В Польше, Венгрии и Словакии, напротив, потребление домохозяйств выросло примерно на 5 и более процентов в реальном выражении с конца 2019 года», — сказал Гюртлер.
По мнению аналитиков, потребление домохозяйств должно начать восстанавливаться. «Снижение инфляции должно положительно сказаться на финансовом положении работников, которые могут начать больше покупать и инвестировать. Однако разрыв, образовавшийся в покупательской способности за последние четыре года, не будет наверстан сразу. По моим расчетам, может пройти три года, прежде чем мы вернемся к уровню 2019 года с точки зрения потребления и реальных зарплат», — считает Дюфек.
Минфин ухудшает прогноз экономического роста, дефицит государственного бюджета сократится
Чешская и немецкая экономики, скорее всего, будут отставать от своих соседей и в этом году. «По нашим оценкам, наша экономика в этом году вырастет на 0,8%, а немецкая — всего на 0,2%. Напротив, рост Польши и Венгрии оценивается примерно в 3%. В случае Словакии он составит около 2%», — сказал Гюртлер.
По его словам, и Чешская Республика, и Германия, вероятно, продолжат испытывать проблемы из-за своей сильной промышленной направленности, поскольку цены на энергоносители все еще высоки, а спрос на промышленные товары остается относительно низким.
Рост в этом году вероятен, но очень слабый
Перспективы Германии несколько мрачнее, чем у Чехии, даже по мнению Дуфка. По его словам, немецкая экспортноориентированная модель стагнирует не только циклически, но и структурно.
«С дорогой и по сути импортной энергией местные компании оказываются в значительном затруднении по сравнению с азиатскими или американскими конкурентами. Германия добровольно встала на этот путь, поэтому ей приходится справляться с ним, например, подавляя часть своей традиционной промышленности», — говорит Дуфек. «Учитывая нашу экспортную ориентацию и разделяемые Германией цены на энергоносители, это сложный вызов и для внутренней экономики», — добавил он.
Инфляция в Чехии по-прежнему самая высокая в ЕС
«Я ожидаю, что в этом году показатели нашей экономики останутся слабыми», — сказал Хиндлс, добавив, что многое будет зависеть от развития событий в Германии.
«Пакет мер жесткой экономии, основанный в первую очередь на повышении налогов, также сыграет не очень позитивную роль в чешской экономике, что приведет к снижению потребительских расходов домохозяйств. Правда, повышение налогов не может сильно повлиять на рост экономики», — добавил экономист.
В прошлом году экономика ЕС выросла примерно на полпроцента
По оценкам Евростата, за весь прошлый год экономика еврозоны и ЕС выросла на полпроцента с учетом сезонных и календарных колебаний.
В прошлом году Испания и Португалия продемонстрировали хорошие экономические показатели, Франция и Италия — не менее высокие.
Хуже всего дела обстояли в Ирландии, но не стоит зацикливаться на ее показателях. «Это страна, где базируются крупные транснациональные корпорации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, поэтому ее результаты более или менее не имеют практического значения», — пояснил экономист Петр Дуфек.
Международный валютный фонд во вторник повысил оценку роста мировой экономики в этом году. Согласно обновленному прогнозу, валовой внутренний продукт ВВП увеличится на 3,1%, тогда как в октябре Международный валютный фонд оценивал рост экономики в этом году на уровне 2,9%. По мнению фонда, улучшение прогноза связано с более благоприятными экономическими перспективами в США и некоторых крупных странах с развивающейся экономикой.
«Восстановление мировой экономики после пандемии ковида-19, вторжения России в Украину и кризиса потребительских цен оказалось на удивление устойчивым», — говорится в сообщении фонда. «Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось», — добавили в фонде.
Однако МВФ также предупредил о возможных негативных последствиях геополитических потрясений, включая продолжающиеся нападения на корабли в Красном море.
МВФ считает, что экономический рост еврозоны в этом году ускорится до 0,9% по сравнению с прошлогодними 0,5%.
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