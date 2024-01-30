Три четверти чехов не против сдавать ПЭТ-бутылки за деньги

Больше всего в этом заинтересованы женщины и молодые люди. «Интерес чехов к переработке отходов является ключевым фактором, поскольку это важно для девяти из десяти респондентов. Поколенческие различия невелики, и отношение к проблеме не зависит от демографических показателей», — говорит аналитик Ipsos Михал Страка.



Аргументами в пользу такого решения чехи называют защиту окружающей среды, сокращение отходов, финансовую мотивацию быть более экологичным и повторное использование сырья. С другой стороны, противники обосновывают свою позицию необходимостью отвоза упаковки в магазины и связанными с этим изменениями в планировании покупок, требованиями к пространству в пунктах сбора и сохранением формы упаковки для напитков. По словам Кристины Гавлигеровой, менеджера по внешним связям инициативы, они также не уверены в реальных целях, которые стоят за сдачей бутылок. В опросе приняли участие 1 016 респондентов.



Поправка к закону об упаковке, которая, по мнению Министерства охраны окружающей среды, может вступить в силу в середине 2025 года, предусматривает введение уплаты четырех крон за ПЭТ-тару и банки и создание 11 000 пунктов сбора. Министерство заявило, что залогпозволит потребителям взять на себя большую финансовую ответственность и сделает сортировку более эффективной. Муниципалитеты будут получать 15% от суммы невыданных отчислений за упаковку, чтобы обеспечить работу системы. Это составит около 39 крон на человека. В настоящее время поправка находится на стадии обсуждения. Ассоциация регионов, Торговая палата, Союз ассоциаций работодателей и другие организации представили десятки комментариев.



«Переработка снижает воздействие на окружающую среду и углеродный след от упаковки напитков. Система может обеспечить снижение воздействия этих упаковок на окружающую среду на 28%», — говорит Владимир Коци, руководитель Института устойчивого развития и экологии продуктов при Технологическом университете.



Согласно анализу, проведенному Центром экономического и рыночного анализа Конфедерации торговли и туризма Чешской Республики, запуск системы возврата ПЭТ-бутылок и банок в Чехии обойдется примерно в 5,2 миллиарда крон, а эксплуатация системы — еще в 1,3 миллиарда крон в год. Создание и эксплуатация системы будут финансироваться производителями напитков и не потребуют расходов из государственного бюджета. Прямые дополнительные расходы торговцев будут компенсироваться администратором за счет платы за обработку.