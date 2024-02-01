Большинство аналитиков в Чехии ожидают снижения ключевой процентной ставки на 0,5%

Центральный банк Чехии начал снижать процентные ставки в декабре, когда базовая ставка снизилась на четверть процентного пункта, до 6,75%. Это было первое изменение ставки с июня 2022 года.





«В последние месяцы инфляция неуклонно снижалась, и вполне вероятно, что ЧНБ продолжит дальнейшее снижение ставок. В то же время существует большая вероятность того, что он сделает более серьезный шаг и снизит ставки на 0,5 процентного пункта. Однако совет, безусловно, очень тщательно обдумает это решение, поскольку до достижения целевого уровня инфляции в 2% еще очень далеко», — сказал Даниэль Янечек из стратегического консультационного отдела PwC.





Ян Буреш, главный экономист Patria Finance, видит два течения мнений в совете ЧНБ, одно из которых представляет заместитель управляющего Ева Замразилова, предпочитающая более осторожный подход к снижению ставок, а другое — заместитель управляющего Ян Фрайт, выступающий за более быстрое смягчение денежно-кредитной политики. «В конечном итоге, однако, будет важна позиция губернатора (Алеша Михла), который до сих пор был очень скуп в своих публичных выступлениях, кажется, не определился и может быть подвержен влиянию последних данных, а также общей тональности нового прогноза», — сказал Буреш. Он считает снижение ставки на полпроцента более вероятным вариантом.





Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации, придерживается аналогичной точки зрения, говоря, что экономические показатели пока говорят о том, что январская инфляция может оказаться ниже 3%. Поэтому он считает более вероятным снижение ставки на полпроцента. «Хотя решение может быть близким с точки зрения дебатов в совете директоров, оно может быть единодушным при голосовании», — отметил он.





Специалист по ипотечному кредитованию FinGO Яна Вайсова, напротив, ожидает снижения ставок на четверть процентного пункта. «Правление ЧНБ также будет принимать решение в соответствии с новым макроэкономическим прогнозом, который будет ему доступен. Инфляция будет все ниже и ниже, но у нас по-прежнему будет высокая инфляция услуг. В то же время цены на энергоносители стабилизировались, и рост цен на продукты питания также должен прекратиться», — сказала она. По ее словам, снижение ставок должно отразиться и на рынке ипотечного кредитования, но она не ожидает, что ставки по ипотечным кредитам станут значительно дешевле до середины года.





С другой стороны, Томаш Йиха, заместитель председателя правления инвестиционной компании ATRIS, ожидает, что Совет банка может еще сильнее смягчить денежно-кредитную политику и снизить ставки на один процентный пункт. «Чешская экономика нуждается в восстановлении, и более быстрое снижение процентных ставок могло бы помочь запустить экономику», — сказал он.