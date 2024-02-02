«Газпром экспорт» обратился в арбитражный суд с иском к чешской фирме NET4GAS

Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС, ссылаясь на материалы арбитражного дела. Подробности не сообщаются.

В начале прошлого года NET4GAS заявила, что не получила последние ежемесячные платежи от своего основного российского партнера по контрактам. В то время компания не называла его имя. Она заявила, что выясняет причины, по которым российский поставщик перестал платить за газотранспортные мощности.

Чешский оператор газопроводов также заявил тогда, что переговоры с российской компанией не увенчались успехом и что он решил начать арбитражное разбирательство против нее, отмечает ТАСС.

NET4GAS владеет эксклюзивной лицензией на транспортировку природного газа в Чехии; в ее ведении находятся 4 000 километров газопроводов, пять компрессорных станций и сто перекачивающих станций, в том числе три на границе. В декабре прошлого года государственная компания CEPS завершила сделку по покупке и поглощению обремененной долгами NET4GAS Holdings, которая до этого времени наполовину принадлежала консорциуму, состоящему из Allianz Infrastructure Luxembourg и Borealis Novus Parent.

После вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года Европа начала сокращать импорт российского газа. В сентябре позапрошлого года необъяснимые взрывы повредили подводный газопровод «Северный поток 1», по которому Россия отправляла газ в Германию и далее в Европу, и недавно построенный «Северный поток 2», по которому Россия планировала отправлять еще больше газа.

«Газпром» не платит NET4GAS с конца 2022 года. Российский колосс в прошлом арендовал трубопроводы на территории Чехии, чтобы поставлять газ по «Северному потоку» с севера Германии в ее южную часть, в Австрию, Италию и Словакию, заявил на этой неделе главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда. По его словам, после разрушения газопровода «Северный поток» «Газпром», очевидно, не видит смысла продолжать платить NET4GAS за аренду трубопроводных мощностей. «Но, по словам чешской стороны, он прекратил платежи раньше, чем мог по закону», — добавил Кованда.