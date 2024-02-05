Российский газ дешевле, поэтому он возвращается в Чехию

Отключение российского газа, о котором правительство Чехии говорит как об одном из своих достижений, на практике больше не работает. В ноябре почти 30% импортируемого газа поступало из России, а в декабре — почти 60%.

Это следует из официальных данных Чешского статистического управления, которые показывают, что в предыдущие месяцы доля России была почти нулевой. Заявления о происхождении сырья не всегда могут быть полностью точными, но цифры показывают, что по крайней мере часть поставок осуществляется из России — хотя никто из крупных трейдеров этого не утверждает.

«Это развитие событий, обусловленное ситуацией на рынках, которое не меняет того факта, что мы не зависим от газа из России», — заявил Марек Вошалик, пресс-секретарь Министерства промышленности, комментируя новые цифры.

Поворот в статистике он объясняет, в частности, тем, что относительно теплая зима создала избыток российского газа в соседних странах. Хотя чешские торговцы покупают его, он с таким же успехом мог бы быть импортирован из Германии, так что российский газ — это только вариант, а не необходимость, как раньше.

Йиржи Гавор из Ассоциации независимых поставщиков энергии объясняет цифры похожим образом. «Санкций на российский газ нет. Австрия, Словакия или Венгрия продолжают покупать газ у России, и они являются нашими партнерами. Нет никаких правовых рамок для прекращения импорта из этих стран», — говорит Гавор.

Аналитик Unicredit Bank Йиржи Пур первым заметил изменения в статистике и указал на них в своем бюллетене. Он понимает, что оправданием являются свободный рынок, но с политической точки зрения, по его словам, эта интерпретация не выдерживает критики.

«Газ из России, конечно, дешевле. Но это неудовлетворительное объяснение в контексте объявленной борьбы с зависимостью от российского газа и против финансирования войны России в Украине», — говорит Пур о цифрах.

Однако, по словам пресс-секретаря Вошалика, главным для министерства является то, что «мы не нуждаемся в российском газе и полностью от него независимы». Независимость он иллюстрирует тем, что до конца сентября газ поступал в Чехию только с Запада и что запасы в подземных хранилищах на эту зиму были созданы без России, что раньше было невозможно.

Публичной статистики о том, кто покупал российский газ в ноябре и декабре, нет. «Я могу четко сказать, что мы не покупаем российский газ. Все объемы для наших клиентов мы продаем только на рынке ЕС у наших долгосрочных оптовых партнеров», — заявил Мартин Чалупский, представитель компании innogy.

ČEZ и Moravské naftové doly также ответили аналогичным образом на вопрос о закупках российского газа.

Год назад Чешское статистическое управление предупредило, что данные о территориальной структуре импорта газа не могут быть гарантированно точными. Это связано с неспокойным развитием рынка, технологической сложностью газовой инфраструктуры и тем, что не все европейские страны публично сообщают данные о происхождении газа.

Это согласуется с гипотезой Министерства промышленности о том, что часть газа, указанного в статистике как российский, на самом деле может поступать из других мест — в частности, из резервуаров на западе Украины, куда он поступал с запада летом, когда резервуары заполнялись. Поскольку сейчас этот газ прибыл в Чехию из Словакии, он мог показаться статистикам российским.

Однако, по мнению аналитика, в таком случае статистика должна была бы показать такие же большие объемы газа, прошедшие за лето в обратном направлении, а этого не происходит.

«Цена транспортировки через Германию также могла повлиять на ситуацию», — говорит представитель министерства Вошалик. Германия ввела новый экспортный сбор, но только с января, в размере 1,86 евро за мегаватт-час газа, что может сыграть свою роль при низкой оптовой марже, но, скорее всего, это лишь малая часть конечной розничной цены, составляющей около 1 700 крон.

Цель — собрать средства для новых инвестиций, таких как строительство новых немецких морских терминалов сжиженного газа, которые должны в будущем снизить зависимость от России. Однако против введения этого налога уже сейчас выступает оппозиция, например, в Австрии, которая подозревает его в искажении свободного рынка ЕС.