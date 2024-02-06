Количество разорившихся граждан увеличилось, люди не могут расплатиться с кредитами
8 февраля 2024
18:00
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В январе в Чехии было объявлено о 1 133 случаев банкротства, что на 259 больше, чем в декабре. Это также больше среднегодового показателя прошлого года — 1 064. В то же время было подано 1 096 заявлений о несостоятельности, что на 75 больше, чем в предыдущем месяце. Это следует из анализа, проведенного CRIF.
«В долгосрочной перспективе число банкротств физических лиц пока снижается, хотя и медленными темпами. Январский рост в месячном исчислении не является чем-то исключительным. Этот месяц довольно часто сопровождается более высоким числом банкротств, чем декабрь», — сказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.
Однако, с другой стороны, по ее словам, платежная дисциплина заемщиков по потребительским кредитам в третьем квартале прошлого года несколько ухудшилась.
«Хотя этот показатель все еще лучше, чем в 2022 году, он может свидетельствовать о трудностях домохозяйств с погашением кредитов и постепенном росте числа случаев банкротства физических лиц в этом году», — добавила она.
По ее словам, этот год может ознаменовать собой перелом в текущей тенденции к снижению числа частных банкротств, которая длится с 2013 года, с перерывом в 2019 году, когда условия подачи заявления о личном банкротстве были смягчены, а их число впоследствии выросло.
В группе риска находятся юные должники
На то, что людям становится сложнее выплачивать кредиты, недавно обратил внимание Информационный регистр банковской и небанковской сферы, содержащий данные о платежном поведении клиентов банков и строительных фондов.
Согласно последним данным регистра, объем задолженности, находящейся под угрозой дефолта, увеличился на 3,1 % по сравнению с прошлым годом и составил 28,8 млрд чешских крон. Увеличение произошло за счет просроченной потребительской задолженности, которая по сравнению с прошлым годом выросла на 6,1% до 24,2 миллиарда чешских крон.
«Средняя сумма задолженности по потребительским кредитам больше всего выросла среди самой молодой возрастной группы от 15 до 24 лет, на четверть по сравнению с прошлым годом», — сказал Иржи Райль, исполнительный директор Регистра информации о небанковских клиентах.
Больше всего банкротств в январе было объявлено в Моравскосилезском регионе — 168. В Среднечешском крае — 151, а в Усти-над-Лабем — 151. Меньше всего банкротств было в Пардубицком крае, где их было 30, в Высочине и Злинском крае.
За последние 12 месяцев было объявлено в общей сложности 12 994 банкротств физических лиц, что на 1% больше, чем в предыдущий период. В то же время было подано 13 757 заявлений о личном банкротстве, что на два процента больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
Однако, с другой стороны, по ее словам, платежная дисциплина заемщиков по потребительским кредитам в третьем квартале прошлого года несколько ухудшилась.
«Хотя этот показатель все еще лучше, чем в 2022 году, он может свидетельствовать о трудностях домохозяйств с погашением кредитов и постепенном росте числа случаев банкротства физических лиц в этом году», — добавила она.
По ее словам, этот год может ознаменовать собой перелом в текущей тенденции к снижению числа частных банкротств, которая длится с 2013 года, с перерывом в 2019 году, когда условия подачи заявления о личном банкротстве были смягчены, а их число впоследствии выросло.
В группе риска находятся юные должники
На то, что людям становится сложнее выплачивать кредиты, недавно обратил внимание Информационный регистр банковской и небанковской сферы, содержащий данные о платежном поведении клиентов банков и строительных фондов.
Согласно последним данным регистра, объем задолженности, находящейся под угрозой дефолта, увеличился на 3,1 % по сравнению с прошлым годом и составил 28,8 млрд чешских крон. Увеличение произошло за счет просроченной потребительской задолженности, которая по сравнению с прошлым годом выросла на 6,1% до 24,2 миллиарда чешских крон.
«Средняя сумма задолженности по потребительским кредитам больше всего выросла среди самой молодой возрастной группы от 15 до 24 лет, на четверть по сравнению с прошлым годом», — сказал Иржи Райль, исполнительный директор Регистра информации о небанковских клиентах.
Больше всего банкротств в январе было объявлено в Моравскосилезском регионе — 168. В Среднечешском крае — 151, а в Усти-над-Лабем — 151. Меньше всего банкротств было в Пардубицком крае, где их было 30, в Высочине и Злинском крае.
За последние 12 месяцев было объявлено в общей сложности 12 994 банкротств физических лиц, что на 1% больше, чем в предыдущий период. В то же время было подано 13 757 заявлений о личном банкротстве, что на два процента больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
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