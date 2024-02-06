Чиновники рассматривают возможность слияния двух компаний медицинского страхования в Чехии
9 февраля 2024
08:00
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Министерства финансов и здравоохранения Чешской Республики рассматривают возможность слияния двух крупных медицинских страховых компаний, что может повлиять на обслуживание около 2 миллионов человек. Одним из обсуждаемых вариантов является слияние Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) с компанией Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV), сообщает сайт iRozhlas.cz.
На прошлой неделе министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) и министр финансов Збынек Станюра (ODS) обсудили будущее этих страховщиков. Обе страховые компании, как и другие в стране, испытывают финансовые трудности, которые усугубила пандемия ковида-19. Кроме того, по данным сайта iRozhlas.cz, с 2022 года они будут тратить на здравоохранение больше денег, чем собирают.
Одним из предлагаемых решений является их слияние, что позволит снизить бюрократическую нагрузку, но эксперты предупреждают, что это может быть лишь краткосрочным решением. «Где слияние не поможет полностью, так это в долгосрочной перспективе системы государственного медицинского страхования, которая не совсем устойчива в нынешних условиях, когда расходы растут вместе со старением населения», — сказал iRozhlas Якуб Хлавка, глава Института экономики, политики и инноваций в области здравоохранения Университета Масарика.
В настоящее время неясно, как будет выглядеть такое слияние и когда оно может произойти. Точно известно, что действующее законодательство не допускает слияния. Оно возможно только в том случае, если одна из страховых компаний не выполняет свои обязательства в течение как минимум шести месяцев.
Поэтому Министерство здравоохранения стремится изменить законодательство, чтобы облегчить процесс слияния. По данным сайта Novinky.cz, теперь Министерству здравоохранения будет достаточно принять решение после того, как Министерство финансов даст свое заключение.
Детали все еще отсутствуют
Слияние затронет около 2 миллионов застрахованных. Что конкретно будет означать слияние для них, пока неизвестно. Хелена Рёгнерова, старший директор по экономике и медицинскому страхованию Министерства здравоохранения, рассказала изданию Seznam Zprávy, что страховые компании уже объединялись в прошлом и это не означало каких-либо серьезных осложнений или угроз для застрахованных.
«Насколько я знаю, в прошлом одно контролируемое слияние прошло без каких-либо проблем для застрахованных. Но мы еще не на этой стадии рассмотрения», — сказала Рёгнерова.
«Технические вопросы слияния всегда легко решаются для застрахованных в нашей стране, потому что система едина для всей страны. Когда компания разоряется, клиенты не остаются без страховки. Они всегда защищены и будут защищены», — добавила она.
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