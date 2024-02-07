Проценты по сберегательным счетам в Чехии будут снижаться, сообщают банкиры
9 февраля 2024
11:00
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Что ждет чешский банковский сектор в этом году? Банкиры рассчитывают на снижение процентных ставок для привлечения клиентов. Вместе с этим они планируют снизить процентные ставки по сберегательным счетам.
Для чешских банков этот год будет ознаменован возвращением к нормальной жизни. Банкиры ждут снижения процентных ставок, что привлечет клиентов, заинтересованных в кредитах.
«Развитие процентных ставок, которые снизятся с их пока еще относительно высокого уровня, окажет большое влияние. При так называемой нормализации процентных ставок, как по кредитам, так и по депозитам, мы ожидаем стабильного развития всего банковского рынка», — говорит Йиржи Вевода, член совета директоров ČSOB, отвечающий за финансовое управление.
Ян Юхелка, председатель правления и генеральный директор Komerční banka, видит развитие этого года в схожем свете. «В этом году мы рассчитываем вернуться на траекторию роста в сфере ипотечного финансирования», — сказал он в интервью SZ Byznys.
В четверг Чешский национальный банк сделал шаг навстречу ожиданиям снижения процентных ставок, снизив базовую ставку на полпроцента, до 6,25%. Это самый низкий уровень с мая 2022 года.
Но, несмотря на растущий интерес со стороны клиентов, очень низкая маржа повлияет на результаты в этом году, считает банкир. «Это похоже на прошлый год, когда банки платили своим клиентам по вкладам больше, чем, например, в 2022 году. Кроме того, конкурентное давление будет оставаться чрезвычайно сильным», — говорит Юхелка.
«Сегодня мы предлагаем розничным клиентам сберегательные счета с 5-процентной ставкой. Мы сохраним эту ставку до 5 апреля этого года. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от конкурентных предложений. Но мы не ожидаем роста ставок, они будут постепенно снижаться», — сказал Йиржи Вевода из ČSOB.
По словам Юхелки, проценты по сберегательным счетам и срочным вкладам на рынке могут составлять примерно от 3 до 4%.
Чехи стали чаще инвестировать
По мнению банкиров, тенденция к инвестированию должна сохраниться и в этом году. Объем активов в паевых инвестиционных фондах вырос двузначными темпами у обоих банков, которые обнародовали свои финансовые результаты за прошлый год.
«Граждане стремились защитить свои средства от инфляции, и мы наблюдали большой рост интереса к инвестированию в прошлом году. Объем активов в паевых инвестиционных фондах вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Мы ожидаем, что эти вклады будут расти и дальше», — сказал Йиржи Вевода.
По мнению Яна Юхелки, интерес к инвестированию в паевые инвестиционные фонды отразится на всем слое. «Будет интерес к более консервативным валютным фондам, а также к фондам облигаций и акций», — сказал глава Komerční banka.
Банки ожидают миллиардных инвестиций в этом году
Цифровизация также станет важной темой для отечественных банков в этом году. Крупнейшие из них ежегодно инвестируют в эту сферу миллиарды крон.
Помимо вопроса кибербезопасности, в этом году они будут бороться за активных онлайн-пользователей.
«Чешские банки делают все возможное, чтобы банковское обслуживание было максимально доступным для чешского клиента. Поэтому банки будут продолжать соревноваться друг с другом в том, чье приложение лучше разработано, менее сложное и так далее», — рассказывает Юхелка.
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