Невезучий народ. Страховые компании Чехии выплатили почти 10 миллиардов за сломанные ноги, болезни или инвалидность

Почти по каждому десятому полису страхования жизни в прошлом году было заявлено о страховом случае.



«В прошлом году клиенты сообщали о 1 150 событиях в день, а за год — почти о 420 000. В основном это были несчастные случаи, но также часто встречались серьезные заболевания и инвалидность. К сожалению, более 8 000 событий привели к смерти клиента», — говорит Петр Едличка, главный аналитик Чешской ассоциации страховых компаний. По сравнению с 2022 годом клиенты заявили на 20 000 страховых случаев больше. Это больше всего за последние три года.



Страховые компании выплатили по этим случаям почти 10 миллиардов крон. Это также самый высокий показатель за последние три года.





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«Серьезные заболевания или травмы означают не только неприятные проблемы со здоровьем. Если мы не можем работать и не имеем дохода, возникают и финансовые проблемы. А если нам нужны деньги на лечение или переоборудование квартиры под инвалидное кресло, на кону могут стоять миллионы. Правильно оформленное страхование жизни — это гарантия того, что такое событие не нанесет серьезного ущерба семейному бюджету», — добавляет Ян Матоушек, исполнительный директор Чешской ассоциации страховых компаний.



Мы страхуем больше рисков заболеваний



Наиболее распространенными в 2023 году были несчастные случаи, о которых сообщили чуть более 386 000 человек. Страховые компании выплатили 5,9 миллиарда чешских крон. Однако количество других страховых случаев растет из года в год. «В последние годы растет число серьезных заболеваний и случаев, связанных с инвалидностью. Количество несчастных случаев, напротив, в долгосрочной перспективе снижается», — поясняет Петр Едличка. Было зарегистрировано почти 24 000 событий, связанных с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или долгосрочным уходом за здоровьем, и клиенты получили за них около 2,6 миллиарда крон. Событий, связанных со смертью клиента, было более 8 000, и страховщики отправили семьям или близким 1,4 миллиарда крон.



Не обновляете полисы? Вы теряете деньги!



Как и мы, наши полисы страхования жизни постепенно стареют. Поэтому их необходимо регулярно корректировать, чтобы они всегда соответствовали нашим потребностям.