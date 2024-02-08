Минторг Чехии: Мы не зависим от российского газа, проблема в словацких закупках

Чехия заменила российский газ импортом из других стран, например из Норвегии или с североамериканского континента. Он может поступать на чешские заводы через Ланжгот, где сырье идет либо из Чехии в Словакию, либо наоборот. Согласно статистике, в последние месяцы импорт с восточного направления увеличился, особенно в ноябре и декабре прошлого года.





Но в этом году газовые потоки на участке сохранились. «Это не означает, что газ должен быть на 100% из России, это может быть газ, хранившийся летом в Украине, или другой транзитный газ», — возразил Рене Недела, старший директор отдела энергетики и ядерных ресурсов Министерства промышленности и торговли.





По мнению министерства, причиной того, что через Ланжгот идет больше газа, является также повышение цены на транспортировку через Германию. Определенную роль в импорте сырья из России играют и сами трейдеры: по мнению аналитиков, они могут покупать его у стран, которые все еще принимают российский газ.





Однако, по мнению консультанта по газовой отрасли Вратислава Людвика, важно, как называется сырье. «Физически это российский газ, он был добыт в России, но это газ, который купила Словакия и который мы купили у Словакии», — отмечает он.





Крупные чешские энергетические компании утверждают, что не берут газ из России, заявляя, что они дистанцировались от этой страны. «Мы вообще не покупаем газ у России, напротив, мы покупаем его у наших европейских партнеров. Мы не поставляем российский газ нашим клиентам», — опровергает представитель innogy Мартин Чалупский. По словам пресс-секретаря компании Романа Газдика, у группы CEZ нет контрактов с российскими поставщиками газа. «Мы не берем газ из России и не берем газ из Словакии», — говорит он.





Чешская Республика также использует сжиженный природный газ с терминала в Эмсхавен (Нидерланды), который не может поступать из России.