Минторг Чехии: Мы не зависим от российского газа, проблема в словацких закупках
11 февраля 2024
09:00
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Чехия не зависит от поставок российского газа, утверждает Министерство промышленности и торговли Чехии. Статистическое ведомство сообщило, что доля импорта этого сырья из России значительно выросла. Страна также получает газ из Словакии, который может поступать из России.
Чехия заменила российский газ импортом из других стран, например из Норвегии или с североамериканского континента. Он может поступать на чешские заводы через Ланжгот, где сырье идет либо из Чехии в Словакию, либо наоборот. Согласно статистике, в последние месяцы импорт с восточного направления увеличился, особенно в ноябре и декабре прошлого года.
Но в этом году газовые потоки на участке сохранились. «Это не означает, что газ должен быть на 100% из России, это может быть газ, хранившийся летом в Украине, или другой транзитный газ», — возразил Рене Недела, старший директор отдела энергетики и ядерных ресурсов Министерства промышленности и торговли.
По мнению министерства, причиной того, что через Ланжгот идет больше газа, является также повышение цены на транспортировку через Германию. Определенную роль в импорте сырья из России играют и сами трейдеры: по мнению аналитиков, они могут покупать его у стран, которые все еще принимают российский газ.
Однако, по мнению консультанта по газовой отрасли Вратислава Людвика, важно, как называется сырье. «Физически это российский газ, он был добыт в России, но это газ, который купила Словакия и который мы купили у Словакии», — отмечает он.
Крупные чешские энергетические компании утверждают, что не берут газ из России, заявляя, что они дистанцировались от этой страны. «Мы вообще не покупаем газ у России, напротив, мы покупаем его у наших европейских партнеров. Мы не поставляем российский газ нашим клиентам», — опровергает представитель innogy Мартин Чалупский. По словам пресс-секретаря компании Романа Газдика, у группы CEZ нет контрактов с российскими поставщиками газа. «Мы не берем газ из России и не берем газ из Словакии», — говорит он.
Чешская Республика также использует сжиженный природный газ с терминала в Эмсхавен (Нидерланды), который не может поступать из России.
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