Январская инфляция в Чехии составит от 3% до 4%

По словам Купки, январское повышение уровня безработицы до 4% не означает серьезных осложнений. Проблема заключается в высокой цене на рабочую силу. По его словам, чтобы улучшить условия для работодателей, необходимо сделать рынок труда более гибким. «Мы согласны с тем, что рынок труда должен стать более гибким, но это не может быть сделано за счет работников», — сказал Гавличек. По его словам, самая большая проблема — это нехватка квалифицированных работников. «Давайте сосредоточимся на этом», — отметил он.





Гавличек назвал бессвязными материалы Национального экономического совета при правительстве (NERV), который в конце января представил кабинету министров предложение из 37 мер, которые должны помочь чешской экономике расти более устойчиво в долгосрочной перспективе. «Некоторые из них хороши, некоторые бесполезны, некоторые слишком общие», — сказал Гавличек, бывший министр промышленности и транспорта.





«Речь идет об отрицании любой ценой. В NERV есть люди, которые являются лучшими среди чешских экономистов. Это люди, которые готовы работать, чтобы страна развивалась», — сказал Купка. Предложения NERV касаются рынка труда, образования, государственного управления, жилья и инвестиций. Теперь правительство выберет те из них, которые могут быть реализованы или хотя бы начаты до конца срока,





По данным Чешского национального банка (ЧНБ), инфляция в январе резко снизится и приблизится к верхней границе допустимого диапазона целевого уровня инфляции ЧНБ. Диапазон установлен на один процентный пункт выше и ниже целевого уровня инфляции в 2%. В декабре потребительские цены выросли на 6,9% в годовом исчислении. Темпы роста замедлились по сравнению с ноябрьским показателем в 7,3%.