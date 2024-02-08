Цены на электроэнергию на рынке падают, некоторые поставщики в Чехии меняют прайс-листы
12 февраля 2024
11:30
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Цены на электроэнергию и газ на энергетическом рынке в последние месяцы продолжают падать, и некоторые крупные поставщики в Чешской Республике отреагировали на это. С середины февраля ČEZ снизит цены на свои фиксированные продукты в среднем на несколько сотен крон за мегаватт-час (МВт-ч), компания innogy также постепенно меняет прайс-листы.
Другие поставщики не торопятся со скидками на свою продукцию, в том числе потому, что заранее закупили ее по более высоким ценам. Это следует из информации крупных поставщиков энергии.
С сегодняшнего дня ČEZ изменит фиксированные прайс-листы на электроэнергию и газ, и цены в них будут постепенно снижаться, как это было в прошлом году, с каждым годом выполнения обязательств. «Мы придерживаемся нашей стратегии отражения снижения оптовых цен на электроэнергию в прейскурантах для клиентов в этом году и предлагаем еще одну большую скидку. Мы снизим цены для клиентов на фиксированные продукты в среднем на 12% как на электричество, так и на газ», — сказал Томаш Кадлец, генеральный директор компании ČEZ Prodej.
Электроэнергия по наиболее распространенному тарифу D02d подешевеет в среднем на 480 крон за мегаватт-час при трехлетней фиксации, она будет стоить 3 590 крон за МВт-ч в первый год, на 300 крон дешевле во второй год и на 2 890 крон за МВт-ч в третий год.
Innogy также реагирует на текущие тенденции рынка. «Например, на газ мы ежемесячно пересматриваем наши прайс-листы и с февраля снизили цены на газ для новых и существующих клиентов на несколько сотен крон за МВт-ч. Кроме того, в настоящее время мы готовим новую кампанию на ближайшие несколько дней, в которой мы представим привлекательные новости для клиентов, которые перейдут на газ или электричество от Innogy», — сказал пресс-секретарь компании Павел Грохал. Он не захотел раскрывать детали.
Компания Pražská energetika (PRE) не планирует в ближайшее время корректировать свои прайс-листы. «Мы снизили цены на продукцию для большинства наших клиентов с сентября прошлого года и вступили в новый год с этими ценами», — заявил пресс-секретарь компании Карел Ганзелка. Он отметил, что, несмотря на относительно оптимистичную динамику цен на бирже, пока рано предсказывать, когда и в какой степени снижение оптовых цен отразится на конечных ценах для покупателей. «Следует помнить, что поставщики закупают товары постепенно и заранее, на год и более. Поэтому оптовые цены отражаются в ценах конечных потребителей с задержкой. Текущие цены соответствуют оптовым ценам 2023 года», — сказал он.
Представитель E.ON Роман Шперняк также сообщил, что крупные поставщики в основном заранее закупили электроэнергию для своих потребителей на этот год. По его словам, текущие цены для потребителей в основном основаны на ценах, по которым поставщики закупали электроэнергию ранее. Таким образом, нынешнее снижение цен на электроэнергию на рынке, по словам Шпернака, является в основном позитивным прогнозом на будущее.
«Можно предположить, что в этом году цены будут довольно стабильными и по крайней мере не будут расти, но мы, вероятно, не можем полностью ожидать значительного снижения. Интересно будет посмотреть, как будут развиваться цены предстоящей зимой и в 2025 году, где тенденция к снижению может быть более выраженной», — добавил он.
Цена годового контракта на газ на голландской бирже, которая определяет динамику цен для конечных потребителей, в январе этого года упала на 11%. Цена на электроэнергию на Лейпцигской бирже с поставкой в следующем году упала на 12%.
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