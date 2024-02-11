Инфляция в январе в Чехии снизилась. Эксперты ожидают, что она будет ниже 3%
13 февраля 2024
11:00
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В январе инфляция в годовом исчислении в Чехии значительно снизилась, большинство экономических аналитиков, опрошенных ČTK, ожидают, что она будет чуть ниже 3%. В декабре инфляция составила 6,9%. По мнению экспертов, снижение годового темпа роста цен связано с удешевлением продуктов питания, а также со статистическим воздействием энергосберегающего тарифа 2022 года, который привел к росту инфляции в последние три месяца прошлого года.
Чешское статистическое управление опубликует данные по январской инфляции в четверг.
Аналитики Komerční banka прогнозируют, что потребительские цены в январе выросли на 2,7% в годовом исчислении. Они отмечают, что статистический эффект от тарифа на сбережения уже сошел на нет. Без него инфляция в декабре составила бы 4,2%. «В результате снижения НДС и предыдущего снижения к концу 2023 года мы ожидаем небольшого роста цен на продукты питания в годовом исчислении. Цены на топливо в январе также, вероятно, будут ниже в годовом исчислении», — добавили они, указав и другие причины замедления инфляции.
По данным аналитиков Česká spořitelna, годовая инфляция в январе достигла 2,9%, но вокруг этой оценки существует неопределенность из-за традиционной корректировки январского прейскуранта. «Со второй половины прошлого года против инфляции действуют сильно ослабленный спрос домашних хозяйств, снижение цен на сельскохозяйственную продукцию и рост цен на некоторые товары на мировых рынках», — заявили эксперты Česká spořitelna.
Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда придерживается той же оценки годовой инфляции. «Прогноз приемлемого уровня инфляции на январь основан на предположении относительно небольшой переоценки в начале этого года, особенно в области цен на энергоносители. Хотя заметный рост регулируемой составляющей цен на энергоносители является инфляционным, биржевые цены на энергоносители, с другой стороны, демонстрируют заметное антиинфляционное давление. Кроме того, в январе снизились цены на большинство продуктов питания, как из-за предыдущего резкого снижения цен производителей, одного из самых значительных в истории страны, так и из-за снижения НДС на продукты питания, которое вступило в силу в начале года с принятием консолидационного пакета», — сказал он.
Аналитики Raiffeisenbank, напротив, ожидают годовую инфляцию в январе на уровне 3,8%. По их мнению, хотя основные продукты питания подешевели, снижение цен на них было компенсировано ростом цен на другие продукты. Ожидается, что цены на энергоносители вырастут из-за повышения регулируемой составляющей цены, но меньше, чем в предыдущие годы.
На прошлой неделе Чешский национальный банк (ЧНБ) опубликовал новый макроэкономический прогноз, согласно которому инфляция в январе должна снизиться до 3%. Аналогичные оценки содержатся и в январском прогнозе Министерства финансов.
Январский рост потребительских цен во многом определяет годовую динамику инфляции. Эксперты ожидают, что средняя инфляция в этом году значительно замедлится по сравнению с 10,7% в прошлом году. По мнению аналитиков Česká spořitelna, средняя инфляция в этом году составит 2,6%, а по мнению аналитиков Komerční banka — 2,7%. ЧНБ ожидает среднюю инфляцию на уровне 2,6%, Министерство финансов — 3,1%.
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