Возрождение биткоина: криптовалюта возвращает свои позиции после серии скандалов
13 февраля 2024
16:30
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Вчера биткоин впервые с 2021 года преодолел ценовой барьер в $50 000. Но позже он снова подешевел. Самой старшей и широко используемой криптовалюте помогают ожидания того, что Федеральная резервная система (Fed) США снизит базовую процентную ставку в этом году.
Готовность инвесторов вкладывать деньги в биткоин возросла в прошлом месяце благодаря тому, что американские регуляторы одобрили биржевые фонды (ETF), отслеживающие его цену. Прошлая неделя стала лучшей для биткоина с начала декабря прошлого года.
По данным специализированного сайта CoinDesk, в 18:30 по Гринвичу биткоин вырос более чем на 5%, до $50 196, за последние 24 часа. Это был самый высокий показатель с декабря 2021 года. Однако впоследствии он снова опустился ниже отметки $50 000.
«Уровень $50 000 — это важный рубеж для биткоина после того, как запуск спотовых ETF в прошлом месяце не только не помог ему подняться выше этого ключевого психологического уровня, но и привел к 20-процентным продажам», — цитирует Reuters аналитика криптовалютной компании Nexo Антония Тренчева.
Биткоин переживает возрождение после серии скандалов и банкротств в криптовалютной индустрии, которые поставили под сомнение жизнеспособность цифровых активов. С начала прошлого года его стоимость выросла в три раза. Но он все еще торгуется ниже своего исторического максимума — почти $69 000, на который он поднялся в ноябре 2021 года.
«На динамику рынка влияют несколько факторов, в том числе смягчение валютной политики Китаем, что привело к увеличению покупок активов, особенно биткоина и акций», — говорит аналитик Джеймс Баттерфилл из компании CoinShares, которая управляет активами, ориентированными на криптовалюты. «Спрос на спотовые биткоин-фонды ETF остается высоким: за последнюю неделю в них было вложено $1,1 млрд, а с момента запуска — $2,8 млрд», — добавил он.
Вторая по распространенности криптовалюта, эфир, выросла вместе с биткоином. При этом она подорожала более чем на 4% и преодолела отметку в $2 600.
Восстановление криптовалютного рынка также помогло акциям криптовалютной биржи Coinbase, которые прибавили около 5%, и акции других компаний, связанных с криптовалютным сектором, также растут.
По данным специализированного сайта CoinDesk, в 18:30 по Гринвичу биткоин вырос более чем на 5%, до $50 196, за последние 24 часа. Это был самый высокий показатель с декабря 2021 года. Однако впоследствии он снова опустился ниже отметки $50 000.
«Уровень $50 000 — это важный рубеж для биткоина после того, как запуск спотовых ETF в прошлом месяце не только не помог ему подняться выше этого ключевого психологического уровня, но и привел к 20-процентным продажам», — цитирует Reuters аналитика криптовалютной компании Nexo Антония Тренчева.
Биткоин переживает возрождение после серии скандалов и банкротств в криптовалютной индустрии, которые поставили под сомнение жизнеспособность цифровых активов. С начала прошлого года его стоимость выросла в три раза. Но он все еще торгуется ниже своего исторического максимума — почти $69 000, на который он поднялся в ноябре 2021 года.
«На динамику рынка влияют несколько факторов, в том числе смягчение валютной политики Китаем, что привело к увеличению покупок активов, особенно биткоина и акций», — говорит аналитик Джеймс Баттерфилл из компании CoinShares, которая управляет активами, ориентированными на криптовалюты. «Спрос на спотовые биткоин-фонды ETF остается высоким: за последнюю неделю в них было вложено $1,1 млрд, а с момента запуска — $2,8 млрд», — добавил он.
Вторая по распространенности криптовалюта, эфир, выросла вместе с биткоином. При этом она подорожала более чем на 4% и преодолела отметку в $2 600.
Восстановление криптовалютного рынка также помогло акциям криптовалютной биржи Coinbase, которые прибавили около 5%, и акции других компаний, связанных с криптовалютным сектором, также растут.
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